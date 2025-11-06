А рестуваният в средата на октомври за манипулиране на резултати от спортни срещи Карен Хачатрян ще излезе на свобода, след като гаранцията му от 5000 лева бъде изплатена. Това реши Софийският апелативен съд на свое заседание днес.

По белгийската схема на черно: Карен въртял тoтo с арменци в Марсилия!



Съдът отхвърли искането на защитника Любомир Таков заседанието да протече при закрити врати, за да бъдат опазени тайни от личния живот на звездната двойка.

СЛУЖБИТЕ С ПОДРОБНОСТИ: Нови разкрития за ареста на мъжа на Златка!

Хачтарян доби известност покрай брака си с русата сексбомба Златка Райкова преди 2 години, като в съдебна зала се разбра, че двамата тихомълком са се развели, а Карен се грижи за сина му от брака с бившата плеймейтка. Преди това арменецът беше забърсал друга родна изкусителка - дупничанката Моника Валериева.

Зам.-директорът на ГДБОП пред Телеграфно подкастът: Ще проверяваме активите на Карен и Златка!

В съдебна залата стана ясно, че проблемите на Катен със закона за започнали още през 2019 г, когато Международната агенция за почтеност в тениса отстранява него и брат му Юри Хачатрян от професионалния тенис. Преди това двамата са обещаващо състезатели и придобиват българско гражданство за високи спортни заслуги.

Освен искането за екстрадиция на главата на Хачрарян дойде и друга беля - двамата с Райкова са разследвани за това, че са прали парите от уговорените мачове със скъпи пътувания и луксозни придобивки - коли, бижута и апетитни имоти.

Захари Белчев