- Прокурор Стоилова, защо Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в убийства и мъчения на животни и заснемането им в клипове, са в затвора? Хората помислиха, че все едно вече са осъдени.

- Габриела Сашова и Красимир Георгиев към настоящия момент са с мярка за неотклонение и задържане под стража. Двамата са преместени в затворите съответно в Сливен и София. Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража е предвидил с приключване на разследването задържаните да бъдат преместени в съответния затвор.

- Красимир Георгиев няколко пъти искаше изменение на мярката. Габриела Сашова към този момент искала ли е?

- За цялото време на задържането от страна на обвиняемата Сашова не е правено искане за изменение на мярката й за неотклонение в по-лека.

- Според вас тя страхува ли се да излезе, защото някой може да я линчува?

- Не бих искала да спекулирам каква е причината да няма отправено искане за изменение на мярката. Факт е, че в медиите беше отразено още в началото, че към семейството и към нея са били отправени заплахи. Значи това може да е една от причините, просто да е на сигурно място и под охрана. Би могло да се предполага, че това е една от причините.

- Стана ясно, че един от двамата е твърдял, че е правил гнусните убийства и мъчения по принуда. Кой от двамата е?

- Ние считаме, че това е защитна версия на обвиняемия Красимир Георгиев.

- Той иска ли да прехвърля по-голямата отговорност на Сашова?

- Стремежът не е да прехвърли отговорността на Сашова, стремежът е да оневини както себе си, така и нея. Той твърди, че двамата са били принудени да извършват тези действия.

- Гледали ли сте част от тези клипове с жестокост към животни?

- Аз лично не съм гледала. Гледал ги е наблюдаващият делото прокурор, който освен с клиповете се е запознал подробно и с извършените компютърно-технически експертизи, където до най-малката подробност са описани освен снимки от файловете, които сме извлекли от иззетите устройства, а също и детайлно с описанието на всеки един от тези видове файлове.

- Ужасен ли е прокурорът?

- Прокурорите са виждали какво ли не, но трябва да призная, че както за колегата наблюдаващ прокурор, така и за всички колеги в Окръжна прокуратура-Перник това беше един случай, който някак си провокира по-дълбоки емоции, защото животните са беззащитни. В практиката на повечето от колегите до момента такъв случай не е имало.

- Вие отделихте материали по делото за пране на пари. Защо и докъде стигнахте там?

- Отделени са материали с оглед евентуално изпиране на пари. Дали това е било така, ще стане ясно, след като се съберат доказателства по разследването. До момента това, което се знае, е, че финансови средства са получавани чрез Paypal, Revolut и също така в криптопортфейли.

- Голяма ли е сумата, която тези двама индивиди са спечелили от ужасяващите видеа?

- Не бих искала да спекулирам, тъй като ще очакваме в хода на разследването за евентуално изпиране на пари да се установи общият размер на сумата, която двамата са получили от разпространението на тези видеоклипове. По конкретното дело, което беше внесено в съда, елемент от състава на престъпно сговоряне е само целта да се получи имотна облага, т.е. не е било необходимо дори да е получена от съществено значение, че те са се сговорили да вършат престъпления с цел да получат имотна облага и това е достатъчно.

- Знае ли се от кои държави са купувачите на тези отвратителни клипове и има ли такива от България?

- Не е установен купувач от България. До момента сме установили, че са лица от чужбина.

- Ако Сашова и Георгиев бъдат признати за виновни за пране на пари, колко години затвор могат да получат най-малко и най-много?

- Основният състав предвижда наказание до 8 години лишаване от свобода.

- За обвинението за убийства на животни по особено жесток начин Сашова и Георгиев хващат стария закон нали?

- Да, точно така. Тъй като за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е действал по времето на извършване на това престъпление, освен ако не е последвал по-благоприятен такъв. В конкретния случай се завишиха наказанията, но тъй като това изменение не е по-благоприятно за дееца, то няма да бъде приложено. Двамата ще отговарят по закона, който е действал към момента, в който са извършили престъплението.

- Да разбирам, че могат да получат до 5 години затвор?

- За престъплението престъпно сговаряне наказанието е лишаване от свобода до 6 години. За престъплението, свързано с проява на жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 4 години и глоба от 2 до 5 хиляди лева. И за създаването на материали с порнографско съдържание също лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба в размер до 10 хиляди лева.

-Ако бъдат признати примерно по 2 от обвиненията или пък по 3, колко е максимумът, който могат да получат?

- За всяко от тези престъпления ще бъде наложено отделно наказание. След което законът е предвидил тези отделни наказания да бъдат групирани в едно общо най-тежко такова.

- Тоест ще се наложи най-тежкото наказание, което е 6 години?

- Да, в случай че им бъде наложен максимумът, 6 години. Не бих искала обаче да правя предположения.

- Знае ли се вече колко точно клипа са създали тези хора?

- В хода на разследването изготвената видеотехническа експертиза е изследвала и описала подробно 73 видеофайла, намерени в предоставената от свидетел по делото флаш памет, съдържаща видеоклипове, и компютъра, който е бил извел при едно от претърсванията, с ползвани помещения от двама. Част от тях касаят жестокото отношение и умъртвяване на животни, а една по-малка част касаят материали с порнографско съдържание.

- Какви са тарифите за убийства и мъчения на животни, които обвиняемите са искали?

- За една котка тарифата е 400 евро. Две котки 700 евро.

- Те и промоция са правили на тези ужаси?

- Да, така излиза. За заек - 200 евро, два заека 350 евро, морските свинчета са съответно едно 150, две 250. Хамстерите са 130 евро, два хамстера - 200 евро, мишките са 100 евро. Има в списъка пилета, котки, мишки, морски свинчета, зайци, мисля, че това са животните, които са били убивани.

- Направена ли е психологическа експертиза на Габриела и Красимир?

- Всеки от двамата е бил подложен на психолого-психиатрично изследване. И двамата имат от психологична гледна точка някои особености. Що се отнася обаче до възможността им да разбират свойството и значението на това, което вършат и да ръководят своите действия, експертизата дава положителен отговор, т.е. те са годни да носят наказателна отговорност.

- Какво значи особености, че са склонни към садизъм?

- В профила на обвиняемия Георгиев се установяват такива характеристики, докато при обвиняемата Сашова например се е установила липсата на емпатия.

- По време на разпитите изразили ли са съжаление за убийствата към животни?

- Не са изразили съжаления. Сашова се е възползвала от правото си да не дава обяснения, поради което и не е дала каквито и да било такива.

- Искам да приключим разговора с това какво е вашето усещане за този случай? Виждате и хората вече настръхват, като има такива случаи.

- Казах и преди малко, че и аз, и колегите в прокуратурата, в която работя, не сме имали досега повод да се сблъскаме с друг такъв случай, толкова драстично засягащ. Много е тежко. Не знам дали изобщо в цялата страна има до момента подобен случай.

- Кога очаквате делото да бъде вече насрочено?

- Това зависи от съда, на който ще бъде възложено разглеждането на това наказателно производство. Законът е поставил единствено срок, в който следва да бъде насрочено разпоредителното заседание, и това е до 2 месеца. При случаи с представляваща фактическа и правна сложност председателят на съда би могъл да удължи този срок с един месец, или най-късно до 3 месеца делото би трябвало да започне.

Виктория Пенкова