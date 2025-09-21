Разширеното самоубийство на баща, майка и син, което разтърси Сливница, става още по-заплетено, след като местни жители разкриха, че в основата му се крие мистериозна жена. Според хората от града на героите, преди да посегне на семейството си, 53-годишният Жоро посетил дома на 51-годишната Десислава.

Ето го убитото болно момче, чието семейство сложи край на живота си!

„Има го записан на камерите как между 10,10 и 10,15 часа стреля по Десислава почти от упор в челото и тя пада назад по стъпалата на къщата си“, разказа за „Телеграф“ местен жител, пожелал анонимност.

Починалият Велислав бил страстен риболовец.

Комшии са видели как бащата хвърля някакво писмо и си тръгва, след което никой не знае къде е. За Десислава са извикали линейка, която е дошла чак около 12 часа. Откарана е в „Пирогов“, но оттам категорично отказали да я приемат и в крайна сметка е настанена във Военомедицинска академия. Жената е с опасност за живота и още не е дошла в съзнание, за да бъде разпитана от следователите, разкриха източници на „Телеграф“. Според местните Жоро и Десислава са имали връзка или тя е имала връзка със сина му, 26-годишния Велислав. Младежът е бил в последен стадий на рак, в много тежко състояние. Двамата с баща му са работили в енергото, а майка им Нонка е безработна. „До полунощ й правиха операция на Деси, изкараха куршума, но състоянието й остава опасно за живота и в медикаментозна кома е интубирана. Не знам след това какво е правил и защо е избил жена си, сина си и сам се е самоубил“, твърди източникът ни от Сливница.

Често ловял риба в Сливнишкия язовир, този на Братушково, както и край Безден.

„Познавам Деси и семейството й. Това е една прекрасна жена, която никога не е навредила на никого. Отгледала е една прекрасна дъщеря“, коментира друг жител на града, потресен от случилото се. „Днес Аз не съм Велислав, не съм и майка му, нито баща му, аз съм ЧОВЕКА от другия край на пистолета им, аз съм Десислава, обичаща майка, любяща съпруга, любима сестра, обожавана леля, жена с невероятна воля за живот, жена, застреляна в главата без капка състрадание, жена, оставена 2 часа с огнестрелна рана да лежи вкъщи, жена, прехвърляна от болница в болница понеже били затрупани и явно сметнали, че куршумът в мозъка може да изчака по-спокоен ден, снощи до късно“, написа във Фейсбук Христо Миленов, близък на простреляната Десислава.

Телата на Георги Димитров, съпругата му Нонка, на 53 години, и сина им Велислав бяха открити в нива край шосето между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Те бяха с прострелни рани в слепоочията в купето на зелен джип „Гранд Чероки“. Оръжието на престъплението е открито в автомобила, а според криминалистите става дума за т.нар. разширено самобуийство. Според версията Велислав е бил в последен стадий на рак и това накарало баща му Жоро да го убие, а след това да сложи край на живота на жена си и себе си. Появата на простреляната Десислава обаче заплита случая. Какво ще се окаже накрая тепърва ще се изяснява след празничните дни, когато се очакват подробности от прокуратурата.

