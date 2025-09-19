В социалните мрежи бе разпространена снимка със загиналото 26-годишно момче, чието семейство сложи край на живота си в личния си автомобил заедно с техния син, страдащ от тежко заболяване.
По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване, като информацията е, че се придвижва с автомобил Jeep Grand Cherokee. Текстът към снимката гласи:
„Издирва се момчето от снимката Велислав, движи се с кола Jeep Grand Cherokee с номер 7072, всеки който го е забелязал днес да пише тук или да се обади на полицията, спешно е...“
26-годишният Велислав
За съжаление по-късно екипи на полиция и Спешна помощ откриват семейния автомобил, в който са намерени телата на бащата, майката и сина.
Приятели и близки на семейството изразиха съболезнования във Facebook:
Истинско семейство до самия край. Светъл път.
Да почиват в мир
Съболезнования ,светлина по пътя към звездите !
Бог да прости!
Бог да те прости, съученик… Няма да те забравим! Съболезнования и молитви за близките.
Бог да ги прости, дано са на по добро място това добро семейство!
Сутринта на 19 септември в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.
При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.
В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.Ради Ангелов