В социалните мрежи бе разпространена снимка със загиналото 26-годишно момче, чието семейство сложи край на живота си в личния си автомобил заедно с техния син, страдащ от тежко заболяване.

По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване, като информацията е, че се придвижва с автомобил Jeep Grand Cherokee. Текстът към снимката гласи:

„Издирва се момчето от снимката Велислав, движи се с кола Jeep Grand Cherokee с номер 7072, всеки който го е забелязал днес да пише тук или да се обади на полицията, спешно е...“

26-годишният Велислав

За съжаление по-късно екипи на полиция и Спешна помощ откриват семейния автомобил, в който са намерени телата на бащата, майката и сина.

Приятели и близки на семейството изразиха съболезнования във Facebook:

Истинско семейство до самия край. Светъл път. Да почиват в мир Съболезнования ,светлина по пътя към звездите ! Бог да прости! Бог да те прости, съученик… Няма да те забравим! Съболезнования и молитви за близките. Бог да ги прости, дано са на по добро място това добро семейство!

Сутринта на 19 септември в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.

При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.

