С тудентът, който е задържан като предполагаем извършител на бруталното убийство в Първомай, се изправя пред съда в Пловдив.

Магистратите ще трябва да решат дали има достатъчно доказателства срещу него, за да го оставят в ареста.

Повдигнаха обвинение на арестувания за жестокото убийство в Първомай

От данните до момента стана ясно, че 21-годишният мъж е бивш приятел на дъщерята на жертвата. Той влязъл в семейния им дом през нощта, докато съпругът на убитата бил на нощно дежурство в полицията.

УЖАСЪТ В ПЪРВОМАЙ: Задържаният - познат на семейството

Предполага се, че мотивът за нападението е изцяло личен.

Източник: NOVA