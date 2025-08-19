П о неофициална информация задържаният за убийството в Първомай бил познат на семейството. Имал е отношения с дъщерята на жертвата, която е студентка в Пловдив.

Той е заловен в 13 блок в „Студентски град” в София – общежитие на Техническия университет.

До малките часове на нощта на мястото гъмжеше от полиция. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускаха само живеещите вътре.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка. Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг.

Заловиха убиеца на полицейската съпруга!

Припомняме, че 44-годишната Димитрина, съпруга на полицай, беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож. По време на нападението мъжът на жертвата – Здравко, бил дежурен в Районното управление.

Към момента полицията отказва официална информация, но се смята, че Димитрина е открита с прободна рана в областта на шията.

Източник: NOVA