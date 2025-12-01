З акриване на незаетите щатни бройки, освобождаване на пенсионерите и прилагане на нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за служителите в Сметната палата. Тази административна реформа предприема шефът на одитния орган Димитър Главчев, а целта по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

От Сметната палата съобщават, че 37 служители са придобили право на пенсия през ноември 2025 г. и вече са получили предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени. Закрити и 5% от щатовете в администрацията. Ще бъде закрит един отдел, с което се закрива още една щатна бройка. Слага се и таван за бонусите на служителите, като такива ще се раздават само при икономии в бюджета, а размерът ще се определя по обективни критерии. От оценките от преките шефове на служителите ще зависи дали те ще могат да вземат до 2 заплати на всеки три месеца. На свой ред ръководството ще може да взима до една заплата на тримесечие.

Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив, пишат от Сментата плата. Успоредно с това от отдитниата институция полагат усилия за попълване на незаетите бройки в одиторския състав, като се стреми да привлече повече млади кадри. През 2025 г. до момента са проведени 5 външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, но са назначени 10. В процес на провеждане са още 5 външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.