На Жозе му останаха единствено снимките с Мъри от престоя в Турция, както и пачките в банковата сметка

Ж озе Моуриньо е една от най-колоритните фигури в съвременния футбол и почти всяка негова поява се превръща в събитие. Преди два дни авантюрата на португалеца в турския футбол приключи внезапно. Фенербахче уволни Специалния след отпадането от Бенфика в плейофите на Шампионската лига. Известният с буйния си характер португалски треньор прекара малко над 450 дни на поста. Въпреки това успя да събере много вълнения, обрати и противоречия в краткия си мандат, като редовно се озоваваше в конфликт с турските футболни власти. Ето и хронологията на неговите „грехове“ край Босфора.

Жълт картон след 20 минути

На Моуриньо му трябваха само 20 минути, за да получи първия си жълт картон в мач от турското първенство. В типичния си стил, португалецът влезе в разправия със съдиите. Все пак Фенербахче победи Адана Демирспор с 1:0.

