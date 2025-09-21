П огребението на Чарли Кърк – консервативния активист и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, който бе убит миналата седмица – ще се състои на 21 септември сутринта в Аризона при засилена охрана, съобщи „Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

Множество членове на администрацията на Тръмп ще присъстват в State Farm Stadium в Глендейл, Аризона, предградие на Финикс, където се намира организацията на Кърк, Turning Point USA.

Стадионът е дом на NFL отбора Arizona Cardinals и има капацитет от 63 000 души, който може да бъде разширен до над 73 000 за по-големи събития. Близката Desert Diamond Arena ще служи като допълнителен обект с капацитет за още 19 000 души. Входът е свободен и на принципа „първи дошъл, първи обслужен“, като посетителите се насърчават да се регистрират за билети. Събитието ще бъде излъчвано в профила на Кърк в Rumble и от някои медии.

Освен президента Тръмп, сред говорителите ще бъдат вицепрезидентът Джей Ди Ванс; държавният секретар Марко Рубио; министърът на отбраната Пийт Хегсет; директорът на Националната разузнавателна служба Тулси Габард и други високопоставени служители на администрацията.

Вдовицата на Кърк, Ерика Кърк, която е поела ръководството на Turning Point USA, също ще се обърне към присъстващите.