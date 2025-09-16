А мериканската общественост е потресена: 22-годишният Тайлър Робинсън е обвинен в утежнено убийство на консервативния активист Чарли Кърк и може да бъде осъден на смърт. Инцидентът се е разиграл миналата седмица в Университета Юта Вали в град Орем – на около 64 километра южно от Солт Лейк Сити.

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк отрича вината си!

Според прокуратурата Робинсън е прострелял Кърк с болтовa карабина в шията от покрива на близка сграда, докато активистът разговарял със студенти на 10 септември. Кърк починал малко след атаката.

„Убийството на Чарли Кърк е американска трагедия“, заяви прокурорът на окръг Юта Джеф Грей, който разкри, че ДНК на Робинсън е открита върху спусъка на оръжието.

Полицейски служител, наблюдаващ тълпата от висока позиция, забелязал подозрителното място на покрива на центъра „Losee“ и веднага подал сигнал. На мястото бяха открити доказателства, а записите от камерите насочили разследващите към Робинсън.

Освен за убийство, мъжът е обвинен и за незаконно използване на оръжие – престъпление, което може да доведе до доживотен затвор, както и за възпрепятстване на правосъдието (до 15 години затвор). Робинсън бе арестуван късно вечерта в четвъртък близо до родния си град Сейнт Джордж, Юта. Засега не е ясно дали има адвокат, който да го представлява, а семейството му отказва коментари.