Ф БР публикува снимки на мъж, описан като „лице с интерес“ във връзка с убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, съобщи „Би Би Си“.
ФБР откри оръжието, с което убиха Чарли Кърк
Снимките, показващи мъж с бейзболна шапка, тъмни очила и ежедневни дрехи, бяха публикувани в акаунта на ФБР в X. Бюрото призова „публичността да помогне за идентифицирането на това лице във връзка с фаталната стрелба“.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc
По-рано на 11 септември от ФБР съобщиха, че все още не са открили извършителят на убийството, но разполагат с пушката, с която е стреляно по Кърк, предаде БГНЕС.