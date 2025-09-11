В ъоръженият мъж, който уби американския десен подкастър Чарли Кърк при целенасочено нападение, все още е на свобода. Властите обаче заявиха, че разполагат с видеозаписи на заподозрения и са открили оръжието, с което беше убит, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Кърк, 31-годишна звезда на републиканската десница, на когото се приписва ключова роля за завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом миналата година, беше прострелян по време на изказване пред многобройна публика в Университета Юта Вали.

Убийството - описано от ФБР като „целенасочен акт“ - разтърси нацията, която и без това преживява дълбоки политически напрежения едва половин година след началото на втория мандат на Тръмп.

Според официална информация нападателят е успял да избяга в гориста местност и все още не е задържан.

„Правим всичко възможно да го открием. Не сме сигурни докъде е стигнал, но ще направим всичко по силите си“, заяви специалният агент на ФБР Робърт Болс.

От полицията съобщиха, че са осигурили ясни кадри на убиеца, който е на възраст, близка до университетската.

„Разполагаме с качествени видеозаписи на този човек, но засега няма да ги публикуваме“, каза Бо Мейсън, комисар на Департамента по обществена сигурност на щата Юта.

Болс добави, че предполагаемото оръжие на престъплението също е било намерено.

„Става дума за висококалибрена болтова пушка. Оръжието беше открито в гориста зона, където стрелецът е избягал“, уточни агентът на ФБР.

Двама души, първоначално задържани за разпит, са били освободени, след като е установено, че нямат връзка със стрелбата.

Президентски медал на свободата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще удостои посмъртно Чарли Кърк с Президентския медал на свободата. Думите му дойдоха по време на церемония в Пентагона по случай годишнината от атентатите на 11 септември, предаде АФП.

Тръмп описа своя близък съюзник, застрелян на 10 септември по време на публична лекция, като „гигант на своето поколение“ и „защитник на свободата“. Тръмп добави, че връчването на най-високото гражданско отличие в САЩ ще бъде съпроводено от „много голямо множество“ присъстващи.