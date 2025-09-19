В довицата на убития инфлуенсър Чарли Кърк ще се нагърби със задачата да оглави създадената от него организация „Повратна точка“, която привлича младежи в Републиканската партия.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк.

Създадена от Кърк, когато той е едва 18-годишен, "Търнинг пойнт - САЩ" се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

36-годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт", отбелязва организацията.

Изгочник: БТА