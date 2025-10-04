Ч асти от Северна Франция обявиха оранжев код за тревога поради силните ветрове на бурята Ейми, която вече е причинила двa смъртни случая в страната, предаде АФП.

Бурята Ейми се движи над Британските острови, причинявайки силни пориви на вятъра в департаментите близо до брега на Ламанша и в северните вътрешни департаменти на страната.

Северното крайбрежие на Франция регистрира най-силните ветрове от началото на седмицата, с пориви, достигащи 131 километра и до 110 километра в час във вътрешността на страната.

Бурята остави до 5000 домакинства в Нормандия без електричество, предаде БГНЕС.

Броят им спадна до 2000 до обяд на 4 октомври, но оттогава са регистрирани нови прекъсвания.

В Хервили, в региона Сом, силни и „въртящи се“ ветрове откъснаха почти целия покрив на къща, без да причинят наранявания, съобщи префектурата на департамента.

Регионалните власти в региона О-де-Франс наложиха ограничение на скоростта за превозните средства по магистралите и националните пътища до 20:00 часа на 4 октомври

Бурята Ейми отне живота на един човек на 3 октомври в Ирландия, където също причини значителни прекъсвания на електрозахранването, отменени полети, затворени училища и локални наводнения.