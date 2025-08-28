О бвиненията включват няколко известни личности, което накара институциите да прекъснат връзките си с тях и да започнат вътрешни разследвания.

Над 100 мъже от сектора на изкуствата и развлеченията в Турция са обвинени в тормоз и сексуално насилие в рамките на вълна от разкрития в социалните медии, които отразяват движението #MeToo.

Обвиненията идват от жени и ЛГБТИ+ лица, които твърдят, че обвиняемите са използвали позициите си на власт в сектора, за да извършат неправомерни действия.

Сред посочените лица са фотографи, музиканти, актьори и известни културни фигури. След разкритията няколко организации и сътрудници публично прекъснаха връзките си с обвиняемите лица.

Един от най-известните случаи е този с Гьокхан Озогуз, вокалист на Athena, една от най-известните рок групи в Турция.

Една жена твърди, че когато е споделила селфи от концерт, на което е била близо до сцената, и е тагнала Озогуз, той й е изпратил съобщение, в което й е поискал голи снимки и я е поканил в хотела си. По това време жената е била на 20 години, а Озогуз – на 40.

След като обвиненията, се появи старият пост на Озогуз в социалните медии, в който той изразява подкрепата си за актьора Озан Гювен, който през юни получи присъда за нападение над тогавашната си приятелка в случай от 2020 г. В поста Озогуз е написал: „Озан Гювен не е сам“.

Сред известните имена, които са обвинени, е и комедиантът Месут Сюре. Няколко жени твърдят, че Сюре ги е тормозил и е правил опити за сексуално насилие в продължение на десет години.

След обвиненията продуцентите на популярното му YouTube шоу „Илишки тести“ („Тест за връзки с Месут Сюре“) обявиха, че прекратяват връзките си с комедианта. Акаунтът на шоуто в социалните медии започна да споделя изявленията на жените, които се изказаха.

Писателката и продуцентката на подкасти Тулуг Озлу също публикува в социалните медии свидетелства, изпратени до нея, които включват твърдения за нежелан физически контакт и неподходящи закачки от страна на Сюре.

Сюре отрече обвиненията и заяви, че ще предприеме правни действия срещу тези, които са ги отправили.

Един от случаите засяга театралната трупа Oda Tiyatrosu в Истанбул, където мъжки режисьор е обвинен в експлоатация на млади актьори. Актьорският съюз издаде изявление по повод на докладите, в което заяви, че е получил жалби, че режисьорът е действал неетично по време на кастингите и репетициите.

„Някои млади актьори са били заплашвани, че няма да намерят работа другаде, ако не се съобразят с изискванията на режисьора“, заяви съюзът, като според информациите това е включвало събличане на актьорите по време на кастингите и репетициите.

„Тези ситуации създават цикъл, в който актьорите се чувстват изолирани, безсилни и често принудени да мълчат“, продължава изявлението.

„Такива нарушения са не само индивидуални, но и системни. Мълчанието поддържа този цикъл, докато съпротивата и солидарността могат да го прекъснат.“

Съюзът насърчи засегнатите да се изкажат, като заяви:

„Вие не сте сами. Това да знаете, че други са имали подобни преживявания, е първата стъпка към прекъсване на този цикъл. Не се колебайте да съобщавате за всякакви нарушения на границите на Актьорския съюз. Безопасна, прозрачна и подкрепяща среда на сцената е възможна само чрез колективни усилия.“

Друг случай засяга Култигин Каган Акбулут, основател и главен редактор на онлайн платформата за култура Argonotlar. Потребител в социалните медии твърди, че Акбулут многократно е опитвал да го целуне, е осъществявал нежелан физически контакт и се е занимавал с вербално тормозене.

Argonotlar издаде изявление, в което се казва, че Акбулут е признал обвиненията.

„Въпреки че той се извини, знаем, че само извинението не е достатъчно“, се казва в изявлението.

„С негово съгласие решихме, че той ще се оттегли от всички задължения, свързани с изданието.“

Платформата също така посочи, че ще се раздели с други сътрудници, обвинени в неправомерно поведение, и обяви, че е потърсила подкрепа от различни асоциации, за да гарантира справедлив процес, основан на феминистки принципи. Решение за бъдещето на изданието се очаква в следващите дни.

Турският клон на Международната асоциация на изкуствоведите (AICA) обяви, че освен Кюлтигън Каган Акбулут, критиците Мурат Алат, Огуз Карайемиш и Ахмет Ергенч, които също са били обект на обвинения в сексуален тормоз, са били отнесени към етичната комисия на асоциацията.

*Източник: БГНЕС