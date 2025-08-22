У чител беше задържан, след като властите го заподозряха във въвличането на над 180 деца, както местни, така и чуждестранни, в порнография. Държавната полиция на Латвия ще повдигне обвинения срещу мъж, роден през 1988 г., заподозрян в извършване на тежките престъпления срещу сексуалната неприкосновеност на непълнолетните. Това съобщава латвийският вестник Lsm, позовавайки се на свои източници от разследващите органи.

Разследването разкри, че заподозреният е извършил сексуално насилие над най-малко 180 деца в продължение на осем години, принуждавайки ги да се събличат онлайн и използвайки материалите за създаване на порнография.

Учителят в момента е в ареста. Разследването проверява материалите и доказателствата. По време на разследването е установено, че престъпникът е проявявал активен интерес към практически препоръки по въпроси, свързани със сексуалната експлоатация на деца чрез мрежата DARKNET. Това показва целенасочените му действия за установяване на контакт с непълнолетни за сексуални цели.

Преподавателят е имал собствен кабинет, оборудван за престъпна дейност, действал е под прикритието на частни онлайн курсове, дистанционна работа и уроци. Нападал е деца онлайн и ги е убеждавал да записват видеоклипове със сексуален характер.