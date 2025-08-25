Т ранссексуална жена е призната за виновна в сексуално посегателство над партньор, тъй като не е разкрила пола си пред него, съобщи Ройтерс.

21-годишната британка Сиара Уоткин е извършила сексуални действия с мъжа, също на 21 години, когото е срещнала в социалната мрежа Snapchat през юни 2022 г., но не е разкрила пред него транссексуалния си статус. Уоткин е казала на мъжа, че е в цикъл, което означава, че не може да я докосва под кръста. По-късно тя му разкрила чрез текстови съобщения, че има мъжки гениталии, съобщи CPS.