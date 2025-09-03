Р уският президент Владимир Путин каза днес на Киев, че има шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори, "ако здравият разум надделее" – вариант, който той предпочита, но в същото време е готов да сложи край на войната и чрез сила, ако това е единственият начин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изявлението си от Китай, където Путин е на посещение, той заяви, че вижда "светлината в края на тунела" предвид това, че както той каза САЩ полагат искрени усилия да намерят решение на приключване на най-голямата война в Европа от Втората световна война.

"Мисля, че ако здравият разум надделее, ще бъде възможно да се споразумеем за приемливо решение на конфликта. Това е моето предположение", каза той пред репортери в Пекин. "Особено след като виждам настройката на сегашното американско правителство на президента Тръмп, а ние виждаме не само изявленията на страната, а и нейното искрено желание да намери решение", добави той.

"Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила", каза руският президент.

Въпреки това Путин не демонстрира готовност да смекчи исканията си към Украйна да се откаже от идеята да се присъедини към НАТО, да сложи край на описваната от Москва дискриминацията срещу рускоговорящите и етническите руснаци и да се откаже от идеята, че Москва трябва да има пълен контрол най-малко над региона Донбас в Източна Украйна.

Той заяви, че е готов да преговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент отиде в Москва, но предстои да се разбере дали има смисъл от такава среща.

Путин повтори виждането си, че Зеленски е нелигитимен президент, тъй като мандатът му е изтекъл. Киев отхвърля критиката, като казва, че е невъзможно да се произведат избори по време на война.

Зеленски настоява да се срещне с Путин, за да обсъди условията на евентуална сделка, въпреки че двете страни остават отдалечени, като в същото време украинският президент призовава Вашингтон да санкционира Москва повторно, ако Путин не се съгласи.

Американският президент Доналд Тръмп, който опитва да посредничи за споразумение, също каза, че иска двамата лидери да се срещнат и говори за евентуално налагане на още санкции срещу Русия.

Путин каза пред репортери, че винаги е бил отворен към среща със Зеленски, но повтори отдавашната позиция на Кремъл, че подобна среща трябва да бъде добре подготвена предварително и да доведе до осезаеми резултати.

"Колкото до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл от нея? Нека да видим", заяви Путин.