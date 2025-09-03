Р уският президент Владимир Путин заяви днес в Китай, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем?", каза Путин.

"Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява да проведе разговор с американския си колега Доналд Тръмп на 4 септември, за да настоява за нови санкции срещу Русия, предаде АФП.

„Утре ще се опитаме да се свържем с президента Тръмп и ще обсъдим въпроса“, каза Зеленски по време на посещение в Копенхаген.

„Имаме също сигнали от Съединените щати, че ще осигурят подкрепа, и това е важно“, добави той.

Украинският президент подчерта, че съществува „солидна основа“ за гаранции за сигурност за Украйна в случай на прекратяване на огъня, като цитира „двустранни споразумения, включително едно с Дания“, предаде БГНЕС.

„Споделяме виждането, че бъдещата сигурност на Украйна се нуждае от член 5“, допълни той, имайки предвид членството в НАТО, според който нападение над който и да е член на алианса се разглежда като нападение срещу всички.

Зеленски е в Копенхаген, за да обсъди „как страните от Северна Европа и Балтика могат да осигурят допълнителна подкрепа за Украйна на фронтовата линия и в преговорната зала,“ съобщи по-рано офисът на датския премиер Мете Фредериксен.

На 4 септември той ще се срещне с други европейски лидери в Париж, за да обсъди гаранции за предотвратяване на руски атаки, ако бъде постигнато мирно споразумение с Москва.

Киев настоява за европейска мироопазваща мисия и гаранции за отбрана по модел на НАТО, ако членството в алианса не е вариант.