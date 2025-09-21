Н АТО вдигна в неделя по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, предаде ДПА.

Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили.

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната, предаде БТА.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА.