С ръбският президент Александър Вучич отправи серия от обиди към депутати в Европейския парламент, след приемането на резолюция, осъждаща нарастващата политическа криза и репресиите в страната.

ЗВУЧЕН ШАМАР: ЕП с жесток удар срещу режима на Вучич, произнесе тежка присъда!

На пресконференция в Белград Вучич нарече евродепутатите „патологични лъжци“ и „тежко и злокобно болни хора“, реагирайки на текста на резолюцията, в който се изразява загриженост от това, че държавната полиция е използвала звуково оръжие срещу студенти, протестиращи срещу него през март тази година, предаде БГНЕС.

ХАОС В СЪРБИЯ: Изстрели, горящ палатков лагер и блокада в Белград! (ВИДЕО)

Резолюцията на Европейския парламент, приета с голямо мнозинство, обвинява режима на Вучич в ескалация на насилието, натиск върху медиите и подкопаване на демократичните институции.