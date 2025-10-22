Е вропейският парламент прие резолюция за съседна Сърбия, в която се подчертават дълбоката политическа поляризация и растящата репресия в страната, година след трагедията в Нови Сад и началото на протестите срещу режима на Александър Вучич. „За“ документа гласуваха 457 евродепутати, а 103 бяха против.

В приетата резолюция, с която буквално попилява комшиите, Европейският парламент остро осъжда нападките и дискриминационното отношение към членовете на националните малцинства в Сърбия, като изрично посочва случаите, засягащи българите, словаците в Бачки Петровац, румънците и хърватите. В документа се изразява сериозна загриженост и по повод езика на омразата и етническите обиди, разпространявани от проправителствени медии.

В текста се отбелязва, че разследването на случая в Нови Сад все още не е приключило, и се призовава за „пълно и прозрачно провеждане на съдебните процедури“, така че отговорните да бъдат изправени пред правосъдието. Европейските депутати изразяват и загриженост от нарастващото влияние на Китай в Сърбия чрез големи инфраструктурни проекти, които пораждат съмнения относно прозрачността, съответствието със стандартите на ЕС и опазването на околната среда.

Проектът за железопътната гара е бил част от линията Белград–Будапеща, реализиран по междуправителствено споразумение между Сърбия и Китай, извън рамките на закона за обществените поръчки. Две китайски компании са изпълнявали проекта, а Европейската прокуратура (EPPO) вече е започнала разследване за възможна злоупотреба с европейски средства.

След трагедията в Нови Сад избухнаха масови студентски и граждански протести, които настояват за справедливост, отговорност, прозрачност, свободни избори, свобода на медиите и край на системната корупция.

Подкрепа за правото на мирен протест

Европарламентът отбелязва, че между февруари и септември 2025 г. са проведени над 10 000 протеста в повече от 630 населени места, включително най-големия граждански протест в съвременната история на Сърбия - на 15 март.

Резолюцията потвърждава подкрепата за правото на студентите и гражданите да протестират мирно, призовавайки за демократични реформи и зачитане на върховенството на закона. В същото време се отбелязва, че властите са прибягвали до насилие срещу политически опоненти и прекомерна употреба на сила по време на демонстрациите.

Репресии, незаконно наблюдение и злоупотреба с медии

Резолюцията осъжда вълната от насилие, насърчавана от държавата, заплахи и произволни арести срещу демонстранти, журналисти, представители на гражданското общество и опозицията. Изразява се тревога от незаконното подслушване и разпространяване на лични разговори, използвани за обвинения срещу студенти и активисти.

Отбелязва се, че елитната военна част „Кобри“ е била разположена по време на протестите и в един случай дори е използвала бойни патрони.

Документът призовава сръбските власти да прекратят запалителната реторика, незаконния надзор и медийните кампании за дискредитиране на демонстрантите.

Обструкции на правосъдието и натиск върху съдебната власт

Европейският парламент изразява дълбоко съжаление за възпрепятстването на правосъдието при разследването на трагедията в Нови Сад и осъжда очернящите кампании в проправителствените медии срещу съдии и прокурори.

Осъжда се и натискът върху служители в образованието и културата, подкрепили протестите — включително уволнения, намаления на заплати и орязване на финансирането на университетите, както и присъствие на полиция в академични сгради.

Избори, корупция и бъдещето на преговорите с ЕС

Европейският парламент призовава за незабавно изпълнение на всички препоръки на ОССЕ и ODIHR с цел осигуряване на свободни и честни избори, включително независим одит на избирателните списъци и гарантиране на равен достъп до ефира на обществените медии.

Резолюцията настоява също за пълна техническа и безопасностна проверка на инфраструктурните обекти по линията Белград–Будапеща, както и за прекратяване на непрозрачните споразумения с китайски компании.

Европарламентът подчертава, че преговорите за членство на Сърбия в ЕС могат да продължат само при измерим напредък в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията, свободата на медиите и независимостта на съдебната система.

В заключение, документът призовава Европейската комисия да изпрати мисия за установяване на фактите в Сърбия и напомня, че бъдещето на страната зависи от реалното ѝ приближаване към европейските демократични стандарти.

*Източник: БГНЕС