Ц ентърът на Белград е блокиран. Гори палатковият лагер, който е разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента. Чуха се изстрели. Засега се съобщава за един ранен и един задържан, предаде БГНЕС.

Стрелбата е станала в една от палатките. Раненият настанен в болница.

Лагерът беше създаден по личното нареждане на президента Вучич като контрапункт на масовите протести, които обхванаха цяла Сърбия след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

„Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича „Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.

Инцидентът стана в 11.20 часа българско време.

Президентът Александър Вучич определи случилото се като терористичен акт. Той заяви, че трябва да напусне срещата, на която присъства, защото е „станало терористично нападение пред парламента на Сърбия и ще трябва да се занимава с други неща през днешния ден“.

Заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта Марини Катепич призова парламентът да бъде евакуиран, след като „проправителствените медии говорят за терористично нападение“. Според нея това се налага, за да бъдат защитени депутатите.

Въпреки нейният призив заседанието на Скупщината продължи без никакво прекъсване.

Министърът на здравеопазването Златибор Вончар съобщи, че не е ясна самоличността на ранения и че няма опасност за живота му.

При падането на козирката в Нови Сад загинаха 16 души и това взриви за пореден път социалното недоволство срещу режима на Вучич.

На няколко пъти в центъра на Белград се събираха по няколко стотин хиляди души, а на 16 март имаше над 330 хиляди протестиращи. Тогава режимът използва и звуково оръдие за разпръскване на демонстрантите.

Полицията потвърди, че е задържан един мъж, за който се предполага, че е произвел изстрелите. Пожарът е възникнал веднага след кървавото нападение, при което е пострадал 57-годишен мъж.

Депутатът Бодан Радованович заяви, че полицията няма адекватна информация за случилото се. „Когато излязохме пред парламента имаше огромен пожар. Полицията и охраната не знаеха какво да ни кажат. В един момент ни казаха да се приберем обратно, защото смятаха, че има много боеприпаси и експлозиви. След като са се прибрали в сградата на никого не е разрешавано да напусне Скупщината, включително да отидат до автомобилите си, които се намират недалеч от пожара“, каза той.

Демократическата партия съобщи в Х, че по тяхна информация има повече ранени и задържани.

На мястото на инцидента има няколко екипи на пожарната, също така коли на спешна помощ. До момента няма информация нито от вътрешното министерство, нито от друга държавна институция за тежкия инцидент.