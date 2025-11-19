П родадоха за 12,1 милиона долара напълно функционална тоалетна от 18-каратово злато, която е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан, предава NOVA.
Аукционът беше организиран в Ню Йорк от "Сотбис". Тоалетната е наречена от автора си „Америка” и тежи 101,2 килограма. Тя е идентична с тази, която придоби световна слава, когато беше открадната при дързък обир от двореца „Бленъм" в Англия през 2019 г., припомнят запознати.
The golden toilet "America" was sold at auction for $12.1 million pic.twitter.com/xzipjueTNj— Sprinter Press (@SprinterPress) November 19, 2025
Търгът се проведе година, след като творбата на Кателан „Комедиантът“ – банан, залепен за стена с тиксо, беше продадена за 6,2 милиона долара, отново от „Сотбис“. Аукционната къща съобщи, че златната тоалетна е била купена от „известна американска марка“.