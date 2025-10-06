А ко сте запален наблюдател на звезди, няма да искате да пропуснете това рядко явление.

Зашеметяващата пълна Жътвена Луна, известна още като Луната на Ловца, грее в небето тази вечер.

Тазгодишното събитие е специално – тъй като е първата суперлуна за годината. Това означава, че Жътвената Луна ще изглежда до 14% по-голяма и 30% по-ярка от нормалното, пише Daily Mail.

Това e първата суперлуна от ноември миналата година и ще даде началото на серия от три последователни суперлуни през следващите месеци.

Технически Луната ще бъде пълна в нощта на 7 октомври, но ще може да се види с просто око от тази вечер.