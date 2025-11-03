К ако не ви е срам и на двајцата да дозволите бугарско знаме среде Македонија. Сами си ја завршивте кариерата, сами! С тези и още по-обидни думи написани на македонска литературна норма, северните македонци погнаха Мики Секуловски, продуцента на Цеца Величкович за концерта й във Велес.

Въпреки, че на разпространените видеа се вижда как Секуловски взема знамето от Цеца в края на изпълнението й под бурните освирквания на публиката, след което го замята зад оркестъра на сцената, северните македонци недоволстват. Те обвиняват продуцента, че е в основата на „скандала“ и е позволил Цеца да развее българския трибагреник. Самият Секуловски е родом от Велес, но е възпитаник на Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ в София.

СЛЕД КАТО РАЗВЯ ФЛАГА НИ: Предлагат Цеца за орден „Стара планина“ (СНИМКА)

„Може би трябваше да реагирам по-рано, но не знаех, че е знаме, като го видях веднага го взех“, коментира Секуловски пред северомакедонските медии. Звездата му изгра именно покрай Цеца, която му беше ментор по време на популярното сръбско музикално риалити „Звезде гранда“ в Белград. „Говорих с нея, тя ми каза, че няма представа за отношенията ни с България, че хич не са добри“, коментира още Секуловски.

Захари Белчев