О гнено кълбо с опашка, движещо се бързо в небето, стресна жителите край морето в неделя вечерта.

Явлението, съпроводено и от силен тътен, накара част от свидетелите да заподозрат намеса от извънземни.

Попфолк звездата Константин също успя да заснеме феномена и сподели видеото в социалните мрежи.

„Ето какво засне моята камера над Черно море. Твърди се, че е космически обект. А според Вас?“, гласи текстът към публикацията му в Инстаграм.

КОСМИЧЕСКА ЗАГАДКА: Мистериозен обект разцепи небето над България! (СНИМКА)

„Коце, удари 3 големи и да не ти пука какво е“, „Имал съм пряк сблъсък с подобна светлина, та, вярвам, че някой с голяма зелена глава си прави бъзици с нас“ и „Не знам какво е, но съвпадна с ярко жълтото небе в София онзи ден“, пишат феновете на певеца.

Астрономът Пенчо Маркишки пред "Телеграф" за светещото кълбо: Не е метеор, по-скоро самолет!