О гнено кълбо с опашка, движещо се бързо в небето, стресна жителите край морето в неделя вечерта. Явлението било съпроводено и от силен тътен. В социалните мрежи се разпространи видео, като според автора на кадрите се вижда падането на метеор в района на Синеморец, последвано от силен гръм. Социалните мрежи пък загряха от предположения - от евтин дрон, през НЛО до руски или украински военен субект. „И в Царево се видя, приличаше на огненочервена стрела, придружена с доста силен шум“, коментира и друг очевидец. Според публикациите във Facebook шумът е бил интензивен и е определен от очевидци като наподобяващ преминаването на изтребител.

Науката

„Абсолютно сигурен съм, че не става въпрос за извънземен космически кораб, коментира доц. д-р Владимир Божилов от Физическия факултет на Софийския университет от катедра „Астрономия“. „Видеото е половин минута, а това е прекалено много време за наблюдение на метеор, като имате предвид, че операторката го е наблюдавала, преди да пусне камерата. По-скоро прилича на реактивен самолет, още повече че светлината е съпроводена със звук. Не изключвам на 100% възможността това да е метеор, но вероятността е по-малка“, коментира пред вестник „Телеграф“ астрономът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО – БАН, и от катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Вълнение

Вълнение през лятото предизвика падането на неидентифициран обект от небето в Якоруда. Червеникав обект падна от небето в града и подпали тревата в двора на къща през юли. Хората, които са го заснели, твърдят, че той е паднал от небето. Обектът наподобявал парче скала и димял. Тогава отново жителите предполагаха, че може да е метеорит или част от изгорял спътник, като впоследствие се оказа, че наистина става дума за отпадък от изкуствен спътник. „Изгорял в атмосферата обект с високо съдържание на желязо, представляващ отпадък на изкуствен спътник, е червеният обект, паднал от небето в Якоруда.“ Това беше заключението, направено от Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ към Българската академия на науките

Милена Димитрова