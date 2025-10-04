Иван, Стефани, Валентин или Михаела - кой ще е съквартирантът, който ще напусне Къщата на Big Brother? Това ще бъде определено на живо тази вечер от 21:00 ч. по време на студиото на Big Brother по NOVA. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а номинираният, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент.

Напрежението в най-популярната къща в България продължава да расте. В епизода тази вечер зрителите ще видят поредно спречкване между диджея Иван и бившия военен Стефанов, които се борят за вниманието на Сияна. Красивата Мина ще сподели шокиращи факти за любовния си живот, а номинираната Михаела и ексцентричната Лена ще разменят много остри реплики. Ще продължи ли бременната Стефи да прекрачва границите?

В студиото на Big Brother специални гости ще бъдат култовият коментатор Георги Блажев, Тото Христов от Скандау, водещата Маги Томова и психоложката Яна Вълчанова. Те ще анализират поведението на номинираните и ще споделят експертното си мнение за ситуациите в Къщата.

Отпадналият съквартирант ще бъде гост в официалния подкаст на формата “Голямата Сестра”. Той или тя ще отговори на всички горещи въпроси, които вълнуват зрителите. Епизодът ще бъде наличен в неделя в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще е вторият участник, който ще напусне Big Brother? Гледайте лайв епизода на хитовото риалити тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

