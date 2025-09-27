Консервативният бивш поп фолк певец Мути Мутиев напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA. Първият отпаднал съквартирант от сезон 2025 беше един от най-противоречивите участници и многократно нападна ексцентричния дизайнер Цецо заради неговата сексуалност. Той дори получи предупреждение от Big Brother заради тежките си думи.

Най-висока подкрепа от зрителите завоюва младата студентка по фармация Мина Стоянова. С всичко, което показа от личността си през първите дни в социалния експеримент, тя получи 74% от вота. Тираджията Калин Борисов беше спасен служебно от неговия най-близък човек в Къщата - 20-годшиния Давид Бет.

Big Brother поднесе поредна изненада за зрителите. В Къщата влезе нов 16-и съквартирант. Това е юристът Валентин Котов, който ще обитава тайната стая. През следващата седмица той ще има специална мисия - да комуникира със съквартирантите по специфичен начин. В края на мисията те ще трябва да познаят дали са общували с истински човек или с изкуствен интелект.

Изгоненият Мути ще бъде гост в новия епизод на подкаста “Голямата Сестра”, който ще бъде наличен в неделя в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Противоречивият съквартирант ще отговори на всички горещи въпроси на водещата Елена Сергова. Крие ли нещо Мути и смята ли, че поведението му в Къщата е било прекалено?

