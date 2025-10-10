Б ритански диджей , работил с един от най-големите имена в музиката, като Джей Зи и Шон „Пи Диди“ Комбс, е обвинен в сексуални посегателства срещу седем жени в продължение на 33 години.

Radar Online съобщава, че 68-годишният Тим ​​Уестууд е обвинен в четири изнасилвания, девет непристойни посегателства и две сексуални посегателства между 1983 и 2016 г. Най-ранното от предполагаемите престъпления е от 1983 г., когато 17-годишно момиче е било нападнато непристойно в района на Фулъм в Лондон .

През 1986 г. жена на около 20 години е била сексуално нападната в района на Воксхол в Лондон.

Между 1995 и 1996 г. жена на възраст между 17 и 18 години е била изнасилена в Лондон, а също така се твърди, че същата жена е била сексуално нападната в централен Лондон в същия период от време.

Между 2000 и 2001 г. жена на възраст между 17 и 18 години е била изнасилена и сексуално нападната в Лондон.

Две престъпления са извършени през 2010 г. Една жена на 20 години е била изнасилена в Лондон, а друга, също на 20 години, е била сексуално нападната в Страуд. Последното от престъпленията датира от 2016 г., когато жена на 20 години е била сексуално нападната в района на Финчли в Лондон.

Обвиненията идват след разследване на британската телевизионна компания BBC, която обвини Уестууд в неподходящо поведение, което той отрече.