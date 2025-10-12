Ц ентър за подкрепа на деца с аутизъм в къщата на баба и дядо искат да направят Деси и Стефан Цоневи. Идеята е на Десислава Григорова-Цонева, която решава да превърне старата къща на баба си и дядо си в място, в което да помага на деца с аутизъм да се изградят като личности с възможности, таланти и занаяти, но и на техните родители. Всичко започва със създаване на фондация „Прегърни мама“, а след това обаче се сблъскват с трудната част. Къщата, в която искат за развиване таланти на специалните деца, се намира в гр. Нови Искър, София. Тя е на два етажа, но се нуждае от ремонт, за което е необходимо финансиране. С лични средства обаче семейството успява да ремонтира първия етаж, който се превръща в място за терапии на деца. Само за дренажна система, защото имотът е върху подпочвени води и за бетон и копаене са похарчили 30 000 лева.

Живот

Вторият етаж трябва да е място за младежи, където да се обучават как да живеят сами. Защото това е възможно и в развитите държави има такива центрове, в които обучават хора с аутизъм именно на това, споделя Деси. Въпреки че е частично ремонтиран, там все още липсват жизненоважни удобства, а именно функционална баня, оборудвана кухня, удобни мебели и основни електроуреди, които биха превърнали пространството в истински дом.

Къщата се нуждае от още средства или доброволци, за да се ремонтира и втория етаж.

Нашата цел е да изградим уютни спални помещения, кът за всекидневни дейности и кухня, където те да могат да се научат на самостоятелност и да развиват уменията си. Всяко дарение и подкрепа ни приближава към тази визия – дом, където всеки се чувства обгрижен и приет и където всяка усмивка напомня за важността на това начинание, споделя Деси.

Финансиране

Това е и условието да получат финансиране като доставчик на социална услуга, откъдето да могат да плащат заплати на специалисти за работа с децата. Въпреки че събирането на средства е изключително трудно и нейни близки и родители на деца я съветват да се откаже, тя е твърдо убедена, че това е целта в живота й и вместо да продаде къщата и да живее спокойно с парите, тя иска да остави нещо след себе си.

Макети на къщи, които изработват.

Тази идея се ражда, след като Десислава се сблъсква трудностите да отглежда дете с аутизъм. Дъщеря й Мелани е на 12 години и има изключителен напредък благодарение на усилията на Деси. Тя може да чете, пише и се учи да смята, но за да постигне тези резултати, трябва редовно да посещава терапии и обучения. Всичко това струва средно около 2000-3000 лева на месец, споделя Десислава. Именно заради това тя решава да направи такъв център, където да се предлага тази подкрепа безвъзмездно, защото в Нови Искър изобщо липсва такова място. Освен това в двора на къщата искат да изградят красива градина, където да обучават децата на различни занаяти, за да могат да работят нещо, когато пораснат и да участват активно в пазара на труда.

Деси се е обучавала на метод за преподаване на смятане за такива деца и споделя, че има ефект. Но за да заработи качествено центъра, са й необходими и други специалисти. Самата тя е завършила финанси и бизнес администрация и никога не е работила с деца.

Кампании

Организират и кампании за набиране на средства. Последната инициатива е по идея на Надя Каролева, която наскоро стартира кариера като фризьор. Тя се нае в единствения си свободен ден, неделя, когато може да прекара със семейството си, да се включи в кампания за нова прическа срещу дарение. Така само за ден успяха да съберат 300 лева от дами и господа, които си тръгнаха с обновена визия, изпипана от ръцете на Надя.

Набират хора с мисия

Търсим специалисти с големи сърца и професионализъм, които искат да бъдат част от тази мисия.

Терапиите помагат на децата.

Трябват терапевти (сензорна, ерготерапия, АВА и др.), логопеди, психолози, специални педагози, художествени и музикални ръководители, доброволци с опит в работа с деца със специални потребности. Нашата цел е да изградим екип, който не просто изпълнява задължения, а вярва в промяната и я създава всеки ден. Ако искаш да бъдеш част от нашето семейство – като специалист, партньор или доброволец – свържи се с нас. Заедно можем да изградим по-добро бъдеще за децата, които имат нужда от нас.

Правят козметика и бижута

Фондацията, Деси и Стефан Цоневи са много активни и в интернет. Имат фейсбук страница, ютуб канал, на който качват видеа от работата им с децата, както и сайт на фондацията. В двора си Деси отглежда билки и прави билкови мехлеми и смеси, които продава с благотворителна цел. Освен това заедно със съпруга й правят малки макети на къщички, като тя е добра в рисуването с пирограф, а той обработва дървото. Също така има страница, на която всеки може да види и да си поръча от билковите мехлеми, украшения за дома и бижута, които прави Деси, или от макетите на къщичките, които изработват заедно със съпруга й. А информация за всеки, който иска да помогне с труд или пари, може се да намери на страницата https://pregarnimama.com/.

Елена Иванова