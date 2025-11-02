Овен - Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате сега, може да се прояви по много различни начини, не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните. Запомнете, че силата и милостта са поставени една до друга в Дървото на живота.

Телец – Дяволът

Изкушение

През този период много внимавайте. Нищо няма да бъде такова каквото изглежда. Пазете се от лошо стечение на обстоятелствата, фалшиви взаимоотношения, трудности и лъжливи хора, които преследват собствените си интереси, алкохол и упойващи вещества. Очакват ви трудности и въпреки че си мислите как сте на прав път, всъщност вървите в обратна посока. Във въздуха витае атмосфера на всеобща безпомощност и безнадежност. Липсват възможности за каквото и да е. Така че спрете за малко. Вземете си отпуска, отдайте се на семейството и любимите хора.

Близнаци - Дъщеря на мечовете

Устременост

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Рак - Десетка чаши

Успех

Чувство за пълноценност, задоволство и блаженство ще ви съпътстват през този период. У дома ще намирате сигурност, спокойно и приятно съществуване. Чувствате се емоционално задоволени. Радвате се на продължителен успех.

Лъв - Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Дева - Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Везни - Седмица мечове

Безполезност

Усещате, че каквото и да правите, нещата не се променят, а си остават същите. Действията ви не ви приближават към целта. Не можете да си намерите място. Иска ви се да промените нещата и да тръгнете по нов път. Планирате някаква промяна, но чувствате как не можете да намерите своето място в живота, затова не сте спокойни. Обзел ви е песимизъм, защото не получавате това, което искате. Всичко изглежда някак объркано, но не се притеснявайте, скоро всичко само ще се подреди и ще тръгне във вярната посока.

Скорпион - Шестица камъни

Успех

През този период ще се чувствате като кораб, който се движи в безкрайно море. Внимавайте обаче, корабът не е здрав и пропуска вода. Пренаредете нещата, за да намалите загубите. Погледнете в себе си. Анализирайте своите сънища. Предстои осезаем, но краткосрочен успех. Корените му са здрави, но трябва да полагате усилия и грижи за тях. Напредвайте крачка по крачка. Внимавайте! Нещата се развиват добре, но условията се променят.

Стрелец – Еон

Възраждане

През този период ви очакват възраждане и обновление. Мракът отстъпва пред светлината, зараждат се нови неща вследствие на положени от вас усилия. След дългото лутане и незнание по кой път да тръгнете осъзнавате, че средата е най-доброто решение. Настъпва време за промени, изпълнени сте с възторг от това, че сте взели най-правилните решения. След обзелото ви отчаяние преди сега настъпва период на обновление и надежда. Предстои един емоционален период, през който висшите сили бдят над всички вас.

Козирог - Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля, постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд, изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.

Водолей - Любовниците

Взаимоотношение

Предстои раждането на една ценна и равностойна връзка – интимна, но не задължително сексуална. Връзката ще е на по-високо ниво. В нея ще намерите любов ,взаимно разбирателство, дълбоки чувства. Хармоничният поток от енергия ще създаде чувството на лекота и комфорт. Най-накрая ще получите така желаното доверие и свобода във връзката с партньора си.

Риби - Петица камъни

Материални трудности

Борите се да съхраните духа си, да останете на повърхността. Изчерпали сте всички ресурси, вече усещате липсата на пари и енергия. Преживявате самотен етап от живота си. Чувствате се изоставени, жадувате за съвети. Предстоят ви временни затруднения и бедност. Налага се да се приспособите към променящата се ситуация.