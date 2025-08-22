- Д-р Мирчева, какво всъщност представляват стволовите клетки и с какво се различават от останалите клетки в тялото?

- Стволовите клетки са първични клетки в организма, които имат способността да се делят и да се превръщат в различни видове специализирани клетки – кръвни, костни, нервни и други. Това ги отличава от останалите клетки, които имат вече фиксирана функция и ограничен живот. Това прави стволовите клетки ценен ресурс за регенеративната медицина и трансплантологията.

- Откъде могат да бъдат извлечени?

- Най-често се извличат от пъпна връв и плацента при раждане, от костен мозък или от периферна кръв.

- Кога започва да се говори за запазване на стволови клетки?

- Първите трансплантации с костен мозък са още през 60-те години. Съхранение на стволови клетки от пъпна връв започва в началото на 90-те години, а днес това е широкоразпространена практика в много страни. Cells4Life е основана през 2002 г. във Великобритания и оттогава непрекъснато съхранява стволови клетки от кръв от пъпна връв, по-късно добавя тъкан от пъпна връв, а днес и плацентарни клетки.

- При какви заболявания вече се прилагат терапии?

- Над 80 заболявания – основно онкологични (левкемии, лимфоми), наследствени кръвни болести, имунодефицитни състояния. Трансплантациите са утвърден метод с десетки хиляди успешно проведени процедури по света.

- Има ли обещаващи изследвания за бъдещето?

- Да, изследванията вървят активно – при детска церебрална парализа, аутизъм, диабет тип 1, сърдечни увреждания, автоимунни заболявания и дори невродегенеративни болести като Алцхаймер и Паркинсон. Макар и експериментални, резултатите са много окуражаващи.

- Каква е разликата между собствени (автоложни) и донорски (алогенни) клетки?

- Автоложните са от самия пациент и не предизвикват отхвърляне. Донорските идват от друго лице – в семейството или обществен регистър – и изискват висока степен на съвместимост.

- Как протича процесът на вземане при раждане?

- След като бебето се роди и пъпната връв бъде прерязана, специалист флеботомист събира кръвта и тъканта от пъпната връв и плацентата. Процесът е бърз – няколко минути – и не пречи на раждането.

- Болезнена или рискова е процедурата?

- Не, не е – нито за майката, нито за бебето. Тя се извършва след приключване на раждането и е напълно безопасна.

- Как се гарантира качеството и безопасността?

- Пробите се транспортират в контролирани условия до лаборатория, обработват се по строги стандарти, преминават микробиологични тестове и се замразяват в специални криорезервоари при -150-196°С.

- Колко дълго могат да се съхраняват?

- Научни данни доказват, че дори след 30 години пробите запазват напълно своята жизнеспособност. Теоретично – замразени при течен азот – могат да останат на съхранение безсрочно.

- Какви са основните предимства?

– Сигурен и безболезнен източник на ценни клетки. Възможност за лечение на сериозни заболявания. Шанс за помощ не само на детето, но и на близките му. Инвестиция в бъдещето на семейството.

Съществуват ли ограничения?

- Да. При вродени генетични заболявания собствените клетки може да не са приложими. Също така при някои диагнози е необходим донорски материал.

- Какво е процентното съвпадение със семейството?

- Собствената проба е 100% съвместима. За братя и сестри съвпадението е около 75%, а за родители – частично, но често клинично достатъчно.

- Каква е ориентировъчната цена?

- Цената зависи от пакета, периода и видовете клетки, които се съхраняват. Цената е за целия период на съхранение, без допълнителни ежегодни такси. Заплаща се на няколко етапа.

- Има ли държавни или застрахователни програми?

- В България към момента няма държавно финансиране за частно съхранение на стволови клетки. Някои застрахователни компании обаче предлагат частично покритие в редки случаи.

- Съществуват ли етични спорове?

- Да, но те са свързани основно с ембрионални стволови клетки. При пъпна връв и плацента няма етичен проблем, защото тъканите обикновено се унищожават след раждането.

- На кого най-силно препоръчвате?

- На всички семейства, които искат да имат допълнителна сигурност. Особено препоръчително е при фамилна обремененост с онкологични или кръвни заболявания.

- Какви въпроси да зададат родителите преди договор?

- Къде физически се съхраняват пробите? Какви технологии за обработка се използват? Има ли банката нужните лицензи и международни акредитации? Има ли възможност за разделяне на пробата в повече дози? Каква е процедурата при нужда от освобождаване и използване на пробата?

- Може ли да споделите конкретен случай за успешно излекуван човек с помощта на стволови клетки?

- Да – по света има стотици примери. Един от тях е дете с левкемия, което успешно се възстановява след трансплантация със стволови клетки от пъпната връв на собственото си братче. Това е реално доказателство, че съхранението може да спаси живот.

ТОВА Е ТЯ:

Д-р Даниела Мирчева е завършила магистратура „Клетъчна биология и патология“ и втора магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Има дългогодишен стаж като ембриолог. От 2011 г. е главен мениджър в ТБ Садаса 2007 – представител на Cells4life за България, а от 2015 г. става управител на българската компания.

От 2021 г. е главен мениджър на ГМДЛ CellGenetics.

Елизабет Методиева