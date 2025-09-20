М еркурий отново нахлува в астрологичната игра на Вселената и участва в сложни, но пък интересни времена до 6 октомври, докато обърква картите на човечеството.

От една страна, е готов да създаде проблеми, макар този път той да не е ретрограден, но може дори да помогне да бъдат решени и най-заплетените казуси.

Нашествие

На 18 септември Меркурий навлезе във Везни – знака на хармонията и баланса, носейки нови перспективи в нашите взаимоотношения, финанси и кариера, отсичат пред „Телеграф“ астролози. Получава се един истински триъгълник, подчинен на силите на елемента Въздух, в който влизат още Плутон във Водолей и Уран в Близнаци. Всичко това се случва по време на есенно равноденствие и новолуние със слънчево затъмнение, което е на 21 септември в 22.41 ч. българско време. Но пък в момента Плутон и Уран са в ретроградно движение и това също влияе върху генерални неща от живота според разбиранията на астролозите.

Меркурий е най-бързата планета, той също така е управителят на комуникацията и умствената дейност. Ще бъде във Везни, знака на хармонията, в продължение на две седмици и половина.

Плутон и Уран се установяват в нови знаци и ретроградното им движение добавя известна несигурност към комуникацията и вземането на решения. Смята се, че въздушният тригон с Меркурий обаче ще ни подкрепи в търсенето на нови идеи, нетрадиционни решения и по-задълбочени прозрения за промените, които искаме да внесем в живота си.

Меркурий във Везни е отлично време да балансираме мислите си, да усъвършенстваме методите си на комуникация и да подчертаем важността на хармонията и красотата в живота. В личен план това се очаква да подкрепи желанието ни за взаимно разбирателство, изграждане на връзки и установяване на нови, позитивни взаимоотношения. Този период може да бъде особено благоприятен за установяване на партньорства – независимо дали са лични, или професионални. Възможностите за конструктивен диалог, компромиси и преговори ще бъдат особено изразени.

Въпреки това желанието за хармония и баланс в комуникацията сега може да бъде и предизвикателство. Поради ретроградното влияние на Плутон и Уран процесът на разпознаване на нашите цели и нужди може да не бъде толкова лесен, колкото би било желано. Този период изисква гъвкавост и способност за адаптиране към променящите се обстоятелства, както и готовност за преосмисляне на нашите убеждения и подходи. Важно е да не се фиксираме толкова върху идеалите и да се научим да се задоволяваме с плодовете на реалността, като същевременно приемаме възможността за промяна.

Има и още една особеност. Слънчевото затъмнение и новолунието на 21 септември са в последния градус на Дева, а след това са последвани от съвпад Луна-Меркурий на 22 септември.

Тези събития внасят специална динамика в транзита на Меркурий през Везни до 6 октомври, правейки го период не само за анализ и планиране, но и за завършване на определени жизнени цикли, отваряйки ни за нови възможности за промяна.

Освобождение

Слънчевото затъмнение на 21 септември традиционно се възприема като момент за затваряне на стари проблеми, завършване на дългогодишни процеси и подготовка за нов етап. Това затъмнение в последния градус на Дева символизира завършването на цикъл, който е бил важен за изясняване на ежедневните ни задачи, обръщане на засилено внимание на детайлите и подобряване на живота ни по практичен начин. То ни насърчава да се освободим от това, което вече не работи, и да направим място за нещо ново. Тази енергия на затваряне астролозите смятат, че ще бъде особено актуална, след като Меркурий навлиза във Везни, знака на баланса и партньорството. Именно през този период може да почувстваме нуждата да преосмислим и коригираме комуникацията си, подхода си към взаимоотношенията и да преоценим целите си, свързани с кариерата и финансовото благополучие.

Това време бележи и края на септемврийския коридор на затъмненията, което може да създаде усещане за нестабилност или несигурност. Понякога краят на един цикъл може да бъде свързан с вътрешни преживявания или необходимостта най-накрая да се определят приоритетите. Тези събития ни насърчават да бъдем по-гъвкави и адаптивни, за да преминем бързо към следващия етап от живота въпреки евентуалните тревоги и несигурност. Този транзит ще ни помогне да постигнем яснота и да подобрим взаимодействията в различни области от живота си. Докато аурата на затъмненията се задържа, е важно да не бързаме със сериозни решения и да си дадем време да завършим започнати в миналото процеси. Ще бъде важно да усещаме баланс и вътрешна хармония, докато се движим напред.

Цели

Меркурий във Везни обещава да бъде време, когато комуникацията, взаимоотношенията и намирането на вътрешен баланс ще се превърнат в наши основни цели. Отваря възможности за дълбоко размишление върху нашето бъдеще и пътя, който искаме да поемем. Насърчава по-балансиран подход към саморазвитието, търсене на мъдри решения, които да ни помогнат да продължим напред. Търсим не само нови знания, но и начини да ги приложим в реалния живот. Този период е особено благоприятен за работа по проекти, които изискват съзнателен подход и размисъл, както и за обръщане на внимание на нови идеи и концепции, които могат да ни изведат на ново ниво в личния и професионалния ни живот.

Пари

Когато Меркурий е във Везни, се смята астрологично, че финансовите въпроси ще изискват по-балансиран подход. Този транзит подкрепя способността за намиране на компромиси и разработване на разумни финансови стратегии. Това не е най-подходящото време за рискови ходове, но е подходящо да преразгледаме финансовите си цели, да анализирате разходите и приходите си и да започнем да търсим по-хармонични начини за разпределение на ресурсите си. Ще е важно да поддържаме баланс между спестяването и наслаждаването на живота.

В кариерата и бизнеса транзитът на Меркурий във Везни подчертава важността на партньорствата и изграждането на конструктивна комуникация. Този период е благоприятен за преговори, сключване на сделки и подобряване на отношенията с колеги и бизнес партньори, отсичат астролози. Меркурий във Везни насърчава компромисите и балансираните решения по въпроси, свързани с кариерното развитие и бизнеса. Това не е време за радикални промени, но ще бъде полезно за преглед на текущите стратегии, подобряване на организацията на работния процес и установяване на хармонични взаимоотношения в екипа. За работещите в област, която изисква засилена комуникация, този транзит следва да улесни подобряването на връзките и ефективността на взаимодействията.

Лично

В личния живот транзитът на Меркурий през Везни насърчава по-балансиран и хармоничен подход към взаимоотношенията. Ставаме по-внимателни към чувствата и нуждите на нашите партньори, отваряйки вратата към по-добро взаимно разбирателство и по-дълбока връзка. Меркурий във Везни подкрепя откритостта и честността в комуникацията, създавайки условия за по-добро разбиране и уважение към гледните точки на другите. Този период е подходящ за изясняване на важни въпроси, разрешаване на недоразумения и насърчаване на по-хармонични взаимоотношения. Важно е да се избягват крайностите и да се търси среден път, за да се поддържа баланс и уважение в комуникацията.

Транзитът е свързан и с важни семейни въпроси, където комуникацията и взаимното разбирателство излизат на преден план. Това е добър момент за изграждане на семейни отношения, разговори с близки и разрешаване на оставащи проблеми. Меркурий във Везни подпомага компромиси и решения, които удовлетворяват всички страни. Добър период за обединяване на семейството в общ проект или начинание, като например организиране на семейна почивка или решаване на проблеми със споделено имущество. Да обърнем внимание на емоционалните нужди на членовете на семейството и да не забравяме важността на поддържането на хармония в дома.

Ето някои насоки за зодиакалните знаци до 6 октомври.

Овен

По време на транзита на Меркурий през Везни Овенът да се съсредоточи върху партньорствата – лични и професионални. Този транзит насърчава намирането на общ език, изграждането на хармонични взаимоотношения и разрешаването на конфликти по мирен начин. Избягвайте прибързани решения, особено когато става въпрос за съвместни проекти. Съсредоточете се върху компромисите и честната комуникация, за да укрепите връзките си и да сведете до минимум недоразуменията.

Телец

За Телеца този транзит на Меркурий през Везни се фокусира върху работа и здравословни проблеми. Подходящ момент за подобряване на работните процеси, правене на промени в ежедневните отговорности и рационализиране на рутината ви. Препоръчително е да прегледате текущите си работни проекти и да премахнете ненужните детайли. Подходящ е за анализ на начина ви на живот и хранене, подобряване на физическата ви активност и повишаване на производителността ви на работното място.

Близнаци

Транзитът на Меркурий през Везни е време за Близнаците да работят активно по лични проекти и творчески начинания. Този период може да донесе нови идеи, творчески прозрения и желание да отделите повече време на себе си. Важно да поддържате баланс между личната свобода и вниманието към партньора си. Романтични моменти, изпълнени с лекота и игривост, са възможни в сферата на любовта.

Рак

За Раците този транзит набляга на семейните въпроси и домашната среда. През това време ще бъде важно да намерите баланс между личния си живот и отговорностите, свързани с дома и семейството. Меркурий във Везни може да създаде хармония в домашната среда, но ще изисква и по-конструктивен подход към семейните въпроси.

Лъв

За Лъвовете транзитът на Меркурий във Везни се фокусира върху комуникацията, пътуванията и ученето. Това е добро време за активна комуникация, обмен на идеи и информация. Препоръчително е да се ангажирате по-активно с другите, да търсите пътища за себеизразяване и да разширявате хоризонтите си чрез пътувания или учене. Бъдете готови за неочаквани, но вдъхновяващи срещи и нови преживявания.

Дева

За Девите този транзит на Меркурий във Везни се фокусира върху финансите и материалното богатство. Имате възможност да предприемете по-рационален подход към бюджета си, да прегледате финансовите си стратегии. Препоръчително е да избягвате импулсивни покупки и внимателно да обмисляте инвестиционните си решения. Възможна е преоценка на личните приоритети, особено в областта на ценностите и стабилността.

Везни

Меркурий във вашия знак ще ви предложи нови възможности за себеизразяване и лични постижения. Този транзит ще ви направи по-уверени в себе си, ще ви даде сили да подобрите комуникацията си с другите и да намерите нови подходи за решаване на стари проблеми. Може да се наложи да изясните някои важни въпроси с партньори или колеги. Намирането на баланс между вашите желания и нуждите на другите е от решаващо значение. Бъдете готови за промени и нови идеи.

Скорпион

Транзитът на Меркурий през Везни за Скорпионите изисква отдръпване от външния свят и време насаме, за да преоцените вътрешните си убеждения и цели. Благоприятно време за фокусиране върху вашето здраве, вътрешно благополучие и подготовка за бъдещи промени. Препоръчително е да използвате това време за възстановяване, работа с подсъзнанието, както и за завършване на стари проекти, и да не хабите енергия за ненужни неща.

Стрелец

За Стрелеца този транзит на Меркурий е фокусиран върху вашия кръг от приятели, социалните медии и екипните проекти. Фокусът е върху общуването, установяването на нови контакти и развитието на социалните ви мрежи. Препоръчително е да се съсредоточите върху балансирането на личния си живот и социалните дейности. Съсредоточете се върху приятелите и колегите си, но не пренебрегвайте собствените си интереси и нужди.

Козирог

Меркурий във Везни е особено важен за Козирозите по отношение на кариерата и професионалните амбиции. Имате възможност значително да подобрите професионалните си отношения, да получите подкрепа от висшестоящи или колеги и да достигнете нови кариерни висоти. Препоръчително е да обърнете внимание на възможността за сключване на важни споразумения, преговори или подписване на договори. Това е и време за постигане на баланс между служебните задължения и личния ви живот.

Водолей

За Водолея транзитът на Меркурий през Везни се фокусира върху знанията, ученето, пътуванията и разширяването на хоризонтите. Може да придобиете нови знания, които да ви отворят нови възможности за кариерно развитие или лични постижения. Препоръчително е да търсите вдъхновение чрез учене, изследвания и взаимодействие с хора, чийто мироглед се различава от вашия.

Риби

За Рибите транзитът на Меркурий през Везни е свързан с финансови въпроси и с цялостната стабилност. Полезно е да се съсредоточите върху дългосрочни цели и оценка на финансовото си състояние. Препоръчително е да помислите как да избегнете безразсъдни разходи и да се съсредоточите върху спестяванията. Подходящ момент да преосмислите ценностите си и да определите какво е важно за вас на материално ниво.

Георги П. Димитров