С лед едногодишна творческа пауза група „Молец“ се завръща на музикалната сцена с нов албум и специален акустичен концерт.

Дългоочакваното събитие ще се проведе на 4 ноември в зала 1 на НДК, когато групата ще представи своя най-нов албум, озаглавен „Параклис“. Всички песни ще бъдат изпълнени за първи и последен път в изцяло акустични аранжименти. Спектакълът ще потопи публиката в едно неповторимо музикално изживяване, което ще остане в историята.

Трио

На сцената за концерта „Параклис - акустично“ „Молец“ ще излязат в разширен състав с над 10 музиканти. Към тях ще се присъединят вокалното трио „Фида“ и струнен квартет, които ще добавят дълбочина и емоция към вече познатото звучене на групата. Това е колаборация, която ще засили магията на музиката и ще даде на публиката преживяване, което ще се помни дълго.

Постижения

Завръщането на „Мoлец“ идва след една триумфална година, белязана от рекордни постижения. На Годишните музикални награди на БГ Радио 2024 групата спечели четири от най-големите отличия: за БГ албум, БГ текст, БГ дует/трио/вокална група и БГ видеоклип за хита си „Цялото време“. Тези награди са признание за таланта и упорития труд, който групата влага във всяка своя песен и затвърдиха позицията ѝ като една от водещите и най-обичани групи на българската музикална сцена. Билетите вече са в продажба на цени между 40 и 120 лв.

Приятели

Група „Молец“ е дуо, съставено от Кристиян Макаров (Крис) и Юлиян Славчев (Юли), създадено през 2020 г. в условията на пандемия, почти като експеримент между двама приятели с обща любов към музиката и поезията. Преломна за тях се оказва 2022 г. и песента „7 дни“ - летен хит, който в крайна сметка стига до второ място в българските Spotify класации и им носи четири награди на BG Radio, включително „Дебют“, „Дует“, „Текст“ и „Видеоклип“. През 2023 г. издават самостоятелно дебютния си албум „Албум“, който бързо получава платинен статус. Следват концерти в големи градове и най-голямото им шоу до момента - в „Арена София“.

Талант

През 2024-2025 г. дуетът продължава с EP-то „Вчера“ и печели още признания — награди за „Албум“ и „Песен на годината“ („Вятъра“, с участието на „Мистерията на българските гласове“). Плейлистите и YouTube карат публиката да бъде още по-ангажирана. Наричат ги автентични - защото текстовете им са написани от тях самите, с лична искреност и минимални ефекти. Музиката им е съвременна смесица от трап, поп и хип-хоп, но поднесена с поетичен усет, вкоренен в тяхната вяра и творческа философия. От два таланта с домашни записи „Молец“ израсна до име, което променя съвременния български музикален пейзаж - без компромиси, с ритъм на обещание и силата на мелодия, която остана в съзнанието.

Екатерина Томова