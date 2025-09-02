К осмическият самолет (космолет) Boeing X-37B беше изстрелян в 23,50 ч. източно време по-миналия петък. Той беше на борда на ракета Falcon 9 на SpaceX от Космическия център „Кенеди“ (Флорида).

Това е четвърти полет на първия апарат тип X-37B, както и първи пуск с помощта на ракетата SpaceX Falcon 9 Block 5. Ракетата излетя по североизточна траектория, носена от 1,7 млн. паунда тяга на 9-те двигателя на първата степен. Тя се издигна над долните слоеве на атмосферата, двигателите се изключиха, първата степен се отдели, обърна се към Земята и отново включи 3 двигателя, за да се върне към мястото на изстрелването. Това бе 66-ото кацане на ускорител на SpaceX във Флорида и 490-ото успешно връщане изобщо.

Предходната

Преди 6 месеца бе 7-ата мисия на Boeing X-37B, която бе четвъртият полет на втория екземпляр и първото изстрелване с ракетата SpaceX Falcon Heavy. Тогава Boeing X-37B стана първият космическия кораб за многократна употреба, достигнал височина отвъд ниска околоземна орбита, летейки по високо елиптична орбита. Той изпълни и първата по рода си маневра за аеродинамично спиране, за да измени орбитата си, като съхрани запаса от гориво. Апаратът кацна на 7 март 2025 г. в авиобаза Ванденберг (Калифорния), като използва писта 12, която в миналото се използваше за кацане на космическите совалки на NASA. По време на седмата мисия X-37B остана в орбита 434 дни. Boeing, SpaceX и Космическите сили на САЩ не предоставиха други подробности за полета.

Кацане

X-37B каца на 3 места в САЩ - пистите за совалките в центъра „Кенеди“, в авиобаза „Ванденберг“ (Калифорния) или резервния вариант авиобаза „Едуардс“. За връщане в „Кенеди“ X-37 се поставя в контейнер и се транспортира с военнотранспортен самолет Boeing C-17. След кацане в „Кенеди“ X-37 се транспортира до хангар, използван преди това от совалките, където се подготвя за следващ полет. Техниците трябва да носят защитни костюми поради токсичните хиперголични газове.

От първия полет през 2010 г., двата космолета X-37B имат 7 мисии и над 4209 дни (11,53 години) в Космоса; прелетени 2,4+ милиарда км на орбита, връщайки се всеки път с нови данни и знания. Седемте мисии продължиха дълги периоди, вариращи от 224 до 908 дни.

Мисия

Сегашната мисия включва интегриран сервизен модул на Boeing за увеличаване на капацитета на полезния товар за експериментални дейности в орбита. X-37B е площадка на няколко технологични демонстрации от правителствени партньори, включително лазерни комуникации и квантов инерционен сензор, предназначен да поддържа навигацията, ако GPS сигналът е заглушен.

Построен от Boeing, X-37B е партньорство между правителството и индустрията, ръководено от Rapid Capabilities Office (RCP - Службата за бързи възможности) на ВВС на САЩ, а Космическите сили на САЩ наблюдават операциите. Екипи на Boeing, базирани в Сийл Бийч (Калифорния) и в центъра „Кенеди“, проектират, изграждат, интегрират и експлоатират многократно използваемия космолет.

Дизайн

X-37В е роботизиран космолет за многократна употреба, приблизително 120% мащабиран от Boeing X-40; с дължина над 8,8 m и 2 наклонени опашни стабилизатора. Изстрелва се с ракети Atlas V501; SpaceX Falcon 9 или Falcon Heavy. Космолетът достига скорост 25 Мах при повторното навлизане в атмосферата. Новите технологии подобрена система за термозащита; подобрена авионика; автономна система за насочване и усъвършенстван корпус. Термозащитата е базирана на опита със совалките и техните силициеви керамични плочки. Авиационният пакет на X-37В е използван от Boeing за разработването на пилотирания космически кораб CST-100 Starship. „Разработването на X-37 бе с цел да се подпомогне проектирането и разработването на орбиталния космолет, проектиран да осигурява спасяване на екипажа и транспортирането му до и от Международната космическа станция“, заяви NASA.

Историята

На 17 ноември 2006 г. ВВС на САЩ обявиха, че ще разработят свой вариант на X-37A на NASA. Версията за ВВС бе с индекс X-37B Орбитален тестов апарат (OTV). Програмата OTV е изградена върху резултатите на индустрията и правителството (DARPA и NASA) под ръководството на RCP с помощта на Изследователската лаборатория на ВВС. Boeing е главният й изпълнител. Секретарят на ВВС заяви: „Програмата OTV ще се фокусира върху намаляване на риска, експериментиране и разработване на технологии за многократно използваеми космолети в подкрепа на дългосрочните космически цели“.

Първоначално X-37B бе планиран за изстрелване в отсека за полезен товар на космическите совалки, но след катастрофата на космическата совалка „Колумбия“ и прекратяването на програмата пусковете бяха прехвърлени към ракетите Delta II 7920. Впоследствие X-37B бе прехвърлен в затворена конфигурация за ракетата Atlas V поради опасения относно аеродинамичните свойства на непокрития по време на изстрелване космолет. През 2010 г. започна производството на втория X-37B, който осъществи първата си мисия през март 2011 г.

Спекулации

Повечето от дейностите по проекта X-37B са секретни. Според ВВС проектът е „експериментална тестова програма за демонстриране на технологии за надеждна, многократно използваема, безпилотна платформа“. Основните цели са две: създаване на технология за космолети с многократна употреба и оперативни експерименти, чиито резултати могат да бъдат върнати на Земята. Това включва тестване на авионика, системи за насочване и навигация, термична защита, задвижване и за повторно влизане в атмосферата.

През май 2010 г. Том Бургхард спекулира в Space Daily, че X-37B може да се използва като шпионски спътник или за доставяне на оръжия от Космоса. Пентагонът отрече тестовите мисии на X-37B да подкрепят разработването на космически оръжия.

През януари 2012 г. бяха отправени твърдения, че X-37B се използва за шпиониране на китайската космическата станция Tiangong-1. Бившият орбитален анализатор Брайън Уийдън отхвърли това твърдение, подчертавайки, че различните орбити на двата космически кораба изключват всякаква възможност за това.

Димитър Ставрев, военен експерт