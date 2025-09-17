П резидентът на САЩ Доналд Тръмп издаде указ за преименуване на Департамента на отбраната на Департамент на войната. Реално това е завръщане към първоначалното име след 78 години без 13 дни.

В САЩ министерствата се наричат „департаменти“, а министрите – секретари. При подписването в Овалния кабинет на Белия дом до президента Тръмп прави стояха секретарят на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн.

Указът

„Раздел 1. Цел. На 7 август 1789 г., преди 236 години, президентът Джордж Вашингтон подписа закон за създаване на Департамент на войната на САЩ, който да контролира функционирането и поддръжката на военните и военноморските дела. Под името „Департамент на войната“, заедно с по-късно сформирания „Департамент на ВМС“, спечели войната от 1812 г., Първата и Втората световни война, вдъхвайки страхопочитание и доверие във войските на нашата нация и осигурявайки свобода и просперитет за всички американци. Основателите избраха това име, за да сигнализират на света за нашата сила и решителност. Името „Департамент на войната“, повече от сегашното „Департамент на отбраната“, гарантира мир чрез сила, тъй като демонстрира нашата способност и готовност да се борим и да печелим войни от името на нашата нация във всеки един момент, а не само за да се защитаваме. Това име изостря фокуса на департамента върху нашия собствен национален интерес и фокуса на нашите противници върху нашата готовност и наличност да водим война, за да осигурим това, което е наше. Поради това реших, че този департамент отново трябва да бъде известен като Департамент на войната, а секретарят да бъде известен като секретар на войната.

Раздел 2. Изпълнение. (а) Секретарят на отбраната е упълномощен да използва това допълнително вторично звание - секретар на войната - и може да бъде разпознаван с това звание в официална кореспонденция, публични комуникации, церемониални контексти и подзаконодателни документи в рамките на изпълнителната власт.

(б) Департаментът на отбраната и офисът на секретаря на отбраната могат да бъдат наричани съответно Департамент на войната и Офис на секретаря на войната в контекстите, описани в подраздел (а) на този раздел.

(в) Разпоредбите на този раздел се прилагат и когато е уместно, за подчинени длъжностни лица в Департамент на отбраната, които могат да използват съответните вторични звания, като например заместник-секретар на войната или подсекретар на войната в контекстите, описани в подраздел (а) на този раздел.

…

(е) В рамките на 30 дни от датата на тази заповед секретарят на войната трябва да представи на президента чрез помощника на президента по въпросите на националната сигурност, уведомление за предаване на Конгреса за всяка служба, изпълнителен отдел или агенция, компонент или командване, което започва да използва вторично наименование на Департамент на войната.

(ж) В рамките на 60 дни от датата на тази заповед секретарят на войната трябва да представи на президента, чрез помощника на президента по въпросите на националната сигурност препоръка относно действията, необходими за постоянна промяна на името на Департамента на отбраната на Департамент на войната. Тази препоръка трябва да включва предложените законодателни и изпълнителни действия, необходими за осъществяване на това преименуване.

…

Подпис:

Доналд Дж. Тръмп“

Историята

Департаментът на войната на САЩ е един от департаментите на кабинета на страната, първоначално отговорен за осигуряването на армията, носещ отговорност и за военноморските дела до създаването на Департамента на ВМС през 1798 г. и за въздушните сили до създаването на Департамента на ВВС на 18 септември 1947 г.

Секретарят на войната е цивилно лице с отговорности като финанси и покупки и второстепенна роля в ръководенето на военните дела, който ръководи военния департамент през цялото му съществуване.

Военният департамент съществува 158 години. Създаден е на 7 август 1789 г., същата година, в която влиза в сила Конституцията на САЩ. Той заменя Комисията по войната и въоръжения, създадена през 1776 г.

Съществува до 18 септември 1947 г., когато съгласно Закона за национална сигурност от 1947 г.,се разделя на Департамент на армията и Департамент на ВВС, които заедно с Департамента на ВМС образуват Националното военно ведомство. През 1949 г. то е преименувано на Департамент на отбраната.

Законодателство

По закон само Конгресът на САЩ може да създава, закрива и преименува федерални министерства. Промените в имената на департаментите са рядкост и изискват одобрение от Конгреса. Президентът Тръмп постави под въпрос дали наистина се нуждае от одобрение от Конгреса, въпреки че неговите еднопартийци, републиканците, имат макар и малко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите.

Все пак няколко законодатели вече предприеха действия. Двама републикански сенатори, Майк Лий (Юта) и Рик Скот (Флорида), и един републикански член на Камарата на представителите, Грег Стюбе (Флорида), внесоха в още същия ден законодателство за промяната на наименованието.

Отзиви

„Мисля, че това е много по-подходящо име, предвид къде се намира светът в момента“, заяви президентът Тръмп, добавяйки, че „то изпраща послание за победа“.

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет, който отдавна настоява за преименуването, заяви: „Америка се завръща. Променихме името след Втората световна война от Департамент на войната на Департамент на отбраната и... не сме спечелили голяма война оттогава. И това не е, за да омаловажаваме нашите бойци... Това е, за да признаем, че тази промяна на името не е просто преименуване, а възстановяване; думите имат значение“.

Ребрандиране

Още до следобед на същия ден, на 5 септември 2025 г., от ДВ бяха трансформирали своя акаунт в социалната мрежа X на „Департамент на войната“, с различен печат за аватара, като бе готово и пренасочването на потребителите в интернет от defense.gov към war.gov.

Смяната на логото на департамента в хиляди съоръжения по целия свят ще отнеме значително повече време. Промяната на името ще бъде скъпа операция и ще изисква смяна на табели и бланки, използвани не само от служители в Пентагона, но и от военни съоръжения по целия свят, включително стотици агенции на Пентагона, военни бази както в САЩ, така и в чужбина. Всичко, от уебсайтове до канцеларски материали, ще трябва да бъде актуализирано.

Усилието на бившия президент Джо Байдън да преименува 9 военни бази с имена на лидерите на конфедерацията трябваше да струва 39 млн. долара. Секретарят Хегсет отмени това решение по-рано тази година.

Димитър Ставрев, военен експерт