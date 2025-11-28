С амо седмица след като спечели титлата „Мис България“, Симона Бакърджиева продължава да усеща вълнението от случилото се и най-вече подкрепата на хората около себе си.

„Имаше няколко лоши коментара и нападки по отношение на зъбите ми, че са изкуствени. Искам да кажа, че зъбите ми са мои и нямам пластични операции“, споделя тя откровено пред „Телеграф“. Симона категорично посочва, че освен зъбите и носът, и косата ѝ са нейни, без корекции. „Не съм против интервенциите, просто аз нямам. Напълно естествена съм – само косата ми е изрусена. Красотата, дали ще е естествена или с подобрения, не трябва да бъде съденa. И двата пътя са правилни за човека, който ги е избрал. Аз подкрепям хората да се чувстват добре.“

Топлина

Извън негативните коментари тя получава огромна човешка топлина. „Всички ме посрещат много топло. В университета, в отбора, семейството – горди са с мен, радват се, че успявам да съчетавам всичко“, казва тя. По съвет на една от предишните Мис България – Наталия Гуркова, Симона се опитва да не чете коментари. „Но аз четох“, признава тя с усмивка. „И масово са много позитивни, което много ме радва. Прави ми впечатление обаче, че има няколко човека, които доста активно коментират и изразяват лошото си мнение за мен в постове. Странно ми е – сравняват ме с другите участнички. Не искам да обвинявам никого – нямам доказателства. Но и не ме интересува. Аз съм такава, каквато съм, и се харесвам.

Пластика

„В някои от коментарите пише, че зъбите не са мои и че носът ми е опериран. Не, не е истина – зъбите са си мои, нямам фасети, нямам ринопластика, нямам екстеншън. Напълно естествена съм – само косата ми е изрусена.“ Тя подчертава, че няма нищо против подобренията, но за себе си не ги смята за необходими: „На този етап не мисля за това. Аз съм още много млада и не съм мислила за интервенции. Но най-важното е всичко да бъде естетически подбрано“, добавя тя. “182 см съм висока. Хубаво е да си висок – дрехите стоят по-хубаво, но понякога е мъка. Повечето панталони са ми къси, купувам по-големи дрехи и после ги преправям, с усмивка обяснява миската.

Добрина

„Харесвам се, добър човек съм, но имам много други добродетели“, казва Симона. Още преди да стане Мис България, тя се занимава с благотворителност, а сега титлата ѝ дава възможност да мотивира повече хора. “Със сигурност съм много съпричастен човек, много състрадателен. Много ме натъжава, когато има бездомни животни. Помагам на всеки с каквото мога – дали ще оставя вода за животните, или ще помогна на някой възрастен да пресече или да си занесе багажа. Родителите ми са ме възпитали така. Те са ме направили такава, каквато съм.“

Базар

От малка участва в благотворителни базари – прави рисунки, картички. Като по-голяма помага след земетресенията в Турция и в центрове за деца от Украйна. „С малките стъпки стават големи промени.“ Не очаквала да спечели, искала само да изживее емоцията. Това е и е първият конкурс, на който се явява.

Любов

Артистична като дете, тя се насочва към спорт благодарение на училищна програма. „Имахме избираем спорт – четири спорта годишно. На мен ми се падна волейболът. Тогава играех тенис и исках да ставам тенисистка. Не исках да пробвам, но с влизането в залата много ми хареса, дори не знаех. Знаех, че искам пак да отида. Така започнах да ходя всеки ден. Бях в трети клас, а сега съм четвърти курс. Целият ми съзнателен живот е в залата“, споделя тя. Днес играе за волейболен клуб Славия.

Слава

Има 11 медала, които държи в специален кът в стаята си, там е поставена и короната от конкурса, както и снимки и спомени от всички тези емоционални моменти. Спортът ме научи на упоритост – там нищо не се дава. Научи ме да съм точна, дисциплинирана и организирана“. В момента учи в УНСС европейска политика и икономика. „Избрах я, защото е обширна, не поставя рамки и дава много възможности. Има икономика, политика, история – аз много обичам литература и история“, обяснява тя. Била е отличничка в училище – завършила е с успех 5,95, има само една оценка 5 по математика. В университета има успех над 5,70. „Не съм мислила за политика – още съм много млада“.

Симона се грижи за себе си, но без фанатизъм. „Не седя пред огледалото, но е важно да си чист и поддържан. Това за мен са хигиенни навици.“ Освен това напира пряка връзка между това и здравето. Като професионален спортист тренира всеки ден, понякога по два пъти. Обича пилатес. Споделя, че здравословен проблем е променил храненето ѝ - откриват й инсулинова резистентност: „Сладките за мен приключват. Не трябва да ям захар, бяло брашно, леки въглехидрати – само по-леки храни. Насърчих много хора да си направят изследвания. В момента съм изчистена, нямам мазнини. Храня се с риба, морски дарове, салати, зеленчуци. Много рядко – ориз“, завършва тя.

Почива си на дивана с кучето на свещи

Когато е в София, Симона обича да си почива вкъщи. „Пускам си приятна светлина, лилава или синя, релаксираща, паля ароматна свещ и си играя с кученцето ми на дивана“, споделя Симона. Освен това е фенка на пътешествията и това е друг начин да отпусне. Влюбена е в Панагюрище. Оттам са корените й, но освен това този град е пълен с история, а тя е почитателка именно на такива кътчета, изпълнени с много история. Харесва Пловдив, Велико Търново. Пътувала е в Испания, Австрия, Египет, Италия и Турция. „Много обичам Истанбул – красиво място е.“

Нарисува си рокля

Освен таланта й за спорт Симона обича да рисува. Така се превръща в дизайнер. “ Реших да си направя рокля по моя рисунка. След това я ушихме и много ми хареса процесът – успокоява ме, от рисунката до изработването. Така стигнах дотам да направя мой собствен бранд”, споделя Мис България. Вече има една лятна колекция с ленени рокли и плажни модели, а есенната е от сетове, с акцент върху рисунки и изчистени форми и подплънки. „Цветя рисувах като малка. Много обичам цветя“, спомня си тя.

Мариана Маринова