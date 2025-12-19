П ренасяме се напред във времето – чак в 119 епизод от сериала „Шербет от боровинки“ (по турската номерация), защото сме любопитни да видим какво се случва във времето. И разбираме с разочарование, че един от свежите второстепенни образи си тръгва завинаги от сериала. Това е Бахтияр Мемили в ролята на Зюлкяр.

Появил се като отрицателен образ, който се залепва за Ниляй по роднинска линия, Зюлкяр постепенно се промени и спечели симпатиите на зрителите. Той слухтеше непрекъснато, разнасяше клюки, но в същото време беше верен приятел на Ниляй и нейна опора. Вероятно тя ще страда най-много от неговата липса след отстраняването му от сериала. А на зрителите ще им липсва

Именно подслушан разговор май ще изяде главата на Зюлкяр. Но, разбира се, причината е формална.

Сценаристите си правят каквото си искат по някаква си тяхна логика. Така докато Зюлкяр си отива, в сериала ще се завърнат по едно и също време Рюзгяр и Имам Илхами – и двамата свързани с Нурсема. Към момента в сериите, които се излъчват у нас, Илхами даже не се е развил достатъчно като образ.

Имам Илхами и Нурсема

Още една героиня, по адрес на която в момента злорадстваме, ще се завърне. Това е Гьоркем, която най-после бе разобличена от Йомер за плана й да раздели Мустафа и Ниляй и да обвини за това Пембе. И докато българските зрители се радват, че бившата на Фатих си получи заслуженото, турските фенове на сериала, които са напред във времето, виждат Гьоркем омотана в бинтове, нещо като „Мумията се завръща“.

Гаднярката Гьоркем ще се завърне като мумия.

Разбира се, трудно е да се каже, че напускането на Зюлкяр ще окаже някакво влияние върху рейтингите. Тъжното е, че героят на Бахтияр беше любим на много зрители и сега той се присъединява към редиците на „старите“ герои, от които сценаристите искат да се отърват. Феновете на сериала вече пожелават на актьора успех в новите му проекти и молят създателите сериозно да обмислят бъдещето на „Шербет от боровинки“, за да не повтори съдбата на „Златно момче“, чийто трети сезон беше мъчителен за гледане, а финалът беше пълен провал.

Нурсема и Рюзгяр

* Още за турските сериали - всеки четвъртък в приложението "Златно време" на вестник "Телеграф" и в телевизионната книжка в петък

Кристи Красимирова