„Синът ми още има кошмари след случилото се. Не искаше да ме доближи, страхуваше се от мен. Разбираемо - аз скочих с него от третия етаж. Мисля, че му счупих три ребра, защото докато скачах, го стисках много силно“. Това разказва в подкаст на немското издание monitor. de Нихат, който заедно със съпругата си Айше и невръстното им дете скача от третия етаж на горящата сграда в Солинген в края на март 2024 г.

ВЪПРЕКИ ЧЕ СИ ПРИЗНА: До живот за подпалвача, убил БГ семейство в Солинген!

Тогава в пламъците загинаха 29-годишният Кънчо Жилов, съпругата му Катя и двете им малки дечица - Галя и Емили, която е само на няколко месеца. Семейството от пловдивското село Костиево е с турски корени. С изключение на един обитател, всички в подпалената сграда в Солинген са емигранти, посочва въпросното издание. 39-годишният тогава подпалвач Даниел С., чиято фамилия и лице и до днес са тайна за широката публика, обаче не бе обвинен, че е драснал клечката поради расистки подбуди.

Отчаяно

Нихат разказва, че по това време синът му е бил на 7 месеца. Той трябвало да скочи от третия етаж - отчаяна стъпка, която все пак спасява живота на семейството. „Чакахме до последно. Мислехме, че някой ще ни спаси със стълба или пък платнище, но не стана така. Дори дрехите ни започнаха да горят. Спогледахме се за миг и тогава аз скочих с детето. Жена ми ни последва“, спомня си страховитата нощ Нихат. Мъжът бил в кома в продължение на седмица след скока. На Айше й предстоят още операции. От пламъците се отървават още 17 души, всички, освен младото семейство Жилови. След като огнеборците изгасили пламъците, разследването показало, че пожарът е умишлен. Камери за видеонаблюдение в района на сградата в Солинген са уловили образа на подпалвача.

Лично

Виновникът е заловен няколко седмици по-късно след нападение с мачете. Даниел се опитал да съсече свой познат след скандал заради провалена наркосделка, писаха още тогава немските медии. Последвал обиск в дома на Даниел, който е криминално проявен и наркозависим. Там разследващите откриват и запалителна течност. Става ясно, че са спипали подпалвача от Солинген. Следват множество разпити и следствени действия. Накрая прокурорите отсичат - мотивът е личен. Отхвърлят категорично версията палежът да е по расистки подбуди. Според тях Даниел е живял във въпросната сграда до 2022 г. След скандал с хазяина заради неплатени задължения мъжът е бил принуден да напусне. Решил да си отмъсти с палеж. Остава загадка как е влязъл в сградата. Разследването показало, че запалителната течност е била под стълбището на 100-годишното здание. Даниел е обвинен в убийството на 4-членното семейство и в опита за убийство на още 21 души.

Страх

След пожара местното население излиза на мирно шествие. „Искаме справедливост“ и „Без омраза в Солинген“ са издигнатите лозунги. Местните жители изтръпват при спомена за друга зловеща случка, белязала града. През далечната 1993 г. в Солинген отново пламва сграда. Палежът отново е умишлен. Местните медии припомнят, че тогава 4-ма младежи подпалват сградата с преобладаващо турско население заради омраза към чужденците. Пет жени загиват тогава. Между жертвите отново има деца. Извършителите тогава са осъдени на между 10 и 15 години затвор и отдавна вече са свободни граждани. Властите обаче са категорични, че в случая отпреди година инцидентът не е такъв. Въпреки това остава съмнение. Защитникът на пострадалите от пожара Седа Ялдиз твърди, че са били пренебрегнати важни следи. Става дума за нацистки материали - текстове и свастики, открити в обитаваното от подсъдимия жилище. Те обаче не били приобщени към папките с делото. Разследващите обяснили това с факта, че съмнителните материали не били на подсъдимия, твърди monitor.de. Така преди десетина дни мъжът бе осъден окончателно на доживотен затвор. По време на процеса немски медии писаха, че изразил съжаление за стореното. Въпреки това Даниел С. получи най-тежкото наказание. По време на процеса близки на загиналото семейство Жилови също се явиха в съдебната зала. Те носеха фланелки със снимка на загиналото семейство и надпис, който в превод означава „Справедливост“. Процесът за палежа в Солинген приключи за около година.