Б ившият баскетболист Денис Родман се похвали, че е лудувал със скъпи коли и ослепителни жени в компанията на руския президент Владимир Путин. Родман е забавен чешит, който обича да пътува и да се среща с хора, които са му интересни. Родман е известен като изключително близък до севернокорейския диктатор Ким Чен-ун. Ким е запален фен на баскетбола и Чикаго Булс. Точно това е отборът, в който Родман прекарва най-добрите години от своята кариера.

Пак Родман е първият западняк, който повдига завесата около личния живот на диктатора. Той изпълнява прочувствено песента „Хепи бъртдей” за рождения ден на Ким, а впоследствие споделя, че кореецът е женен и има дъщеря. Неведнъж Родман е използван като връзка към Ким, когато е имало преговори за помилване на политически затворници.

Мерилин

Пример за близки отношения на артист с политик са отношенията между американския президент Джон Кенеди и най-известната блондинка в историята – Мерилин Монро. Тя също изпълнява на живо песента, с която честити рождения ден на Кенеди по време на Гала в Медисън Скуеър Гардън през май 1962 т. Горе-долу по същото време една друга американска актриса превзема сърцето на един от най-популярните за времето си европейски владетели. Грейс Кели решава да зареже славата на Холивуд, омъжва са Рение III и става принцеса на Монако.

СТОЛЕТИЕ НА ДИКТАТОРИТЕ: Вярват, че са богове и ще живеят вечно!

1970 г. е паметна за Америка. В Белия дом се полагат основите на едно приятелство, което променя историята на страната. Президентът Ричард Никсън е изненадан от любопитна молба. За среща го моли Краля на рокендрола Елвис Пресли. Музикантът предлага услугите си безплатно да стане лице на войната с дрогата. Никсън бил много впечатлен и двамата прекарват много дни заедно в планове как да спрат наркотиците в Америка. Арена на бурни страсти била и съседна Канада.

В края на 60-те години тогавашният премиер Пиер Трюдо се сближава с американската актриса Барбара Стрейзънд. Трюдо напуска жена си, но връзката му със Стрейзънд не продължава дълго. Въпреки това Барбара помни с добро връзката си с канадеца и разказва за нея в своята автобиография. Стрейзънд и Трюдо остават близки приятели чак до смъртта на бившия премиер през 2000 г., въпреки че прекратяват романтичните си отношения.

Пиер Трюдо има и друга афера, която е още по-впечатляваща. Той има връзка с младата Ким Катрал през 90-те години. Катрал е с цели 37 години по-млада от Трюдо, но и до днес твърди, че именно канадецът е бил здрава опора в живота ѝ. Катрал се налага като звезда в „Сексът и градът” точно когато е била близка с Трюдо.

Жан-Клод Ван Дам към Путин: Обичам Ви, поканете ме в Русия! (ВИДЕО)

Трийсетина години по-късно синът на Пиер – Джъстин, решава да зареже поста на министър-председател, зарязва и семейството си, за да се отдаде през 2025 г. на връзката си с много по-младата певица Кейти Пери. Разведената актриса Мегън Маркъл пък с гръм и трясък нахлува в британския кралски двор. През 2018 г. тя се омъжва за по-малкия син на крал Чарлз III – принц Хари.

Актрисата Джейн Фонда също се поддава на харизмата на политик. Тя се жени за сенатора Том Хейдън и дамата остават заедно цели 20 години. С течение на годините в отношенията на политици с артисти връх вземат партийните пристрастия. Опра Уинфри и Джордж Клуни никога не са крили топлите си връзки със семейството на бившия президент Барак Обама.

СТОЛЕТИЕ НА ДИКТАТОРИТЕ: Вярват, че са богове и ще живеят вечно!

Актьорът Денис Куейд и бащата на Анджелина Джоли – Джон Войт, са много близки с Доналд Тръмп, но най-близкият приятел на американския президент без съмнение беше бившият кечист Хълк Хоуган. Кечистът също бе много привързан към Тъмп и обикаляше предизборните му прояви и демонстрираше запазената си марка – да разкъса потника си и да остане гол до кръста. Тръмп понесе много трудно неочакваната смърт на Хоугън. На особена почит е и Мел Гибсън, който е назначен от Тръмп за негов посланик в Холивуд.

В историята на Франция ключово място заема моделът Карла Бруни. Тогавашният президент Никола Саркози зарязва жена си Сесилия, за да започне нов живот с Карла. Манекенката му остава вярна дори когато Саркози получава ефективна присъда. Карла го изпраща до вратата на затвора Санте в Париж. Певицата Нели Фуртадо пък бе изключително близка с бившия либийски диктатор Муамар Кадафи и неговото семейство. През 2007 г. Кадафи хвърля милиони за 45-минутно шоу на певицата. За всеобща изненада тя отказва тлъстия чек, като обявява, че не приема пари от приятели. Всички средства били дарени за благотворителност.

Руска връзка

Актьорът Стивън Сегал е привлечен от руската екзотика и покрай увлечението си по бойните изкуства се сближава с Владимир Путин. Сегал получава руски паспорт през 2016 г., назначават го за специален пратеник в Украйна, където военните действия са в разгара си. За кратко време става любимец на Путин и се включва активно руската пропаганда. Телевизионните канали и социалните мрежи за залети от клипчета, на които облеченият в камуфлажен костюм Сегал нахлува в сгради под дулото на зареден пистолет арестува и извежда „лоши украинци”. Това, което остава зад кадър, е, че екшън изпълненията нямат нищо общо с реалността, а са режисирани въпреки твърденията на Сегал.

ТРЪМП С ИЗНЕНАДВАЩО РАЗКРИТИЕ: Мелания харесва Путин!

За разлика от Сегал френският актьор Жерар Депардийо се сдобива с руско гражданство по съвсем прагматични причини. Депардийо се запознава с Владимир Путин покрай снимки на филми в Русия. Двамата стават близки приятели на маса. Актьорът се оплаква от високите данъци във Франция. Путин предлага да го освободи от данъците, ако стане руснак. Така Жерар се превръща в Жора през 2013 г. Войната в Украйна разделя другарите по чашка. Французинът хвърля руския паспорт и никога повече не стъпва в Москва.

Малко известен е фактът, че в политиката си да привлича западни звезди в своето обкръжение Владимир Путин се разминава на косъм от огромен удар. Успешно са проведени първоначални преговори със сексбомбата Памела Андерсън. „Имам канадски и американски паспорти. Нямам против да имам и руски, защото така ще влизам по-лесно в страната, а аз обичам Русия”, казва в свое интервю Пам, която вече била в топли отношения с Путин. Годината обаче била 2016 и руснаците воювали в Украйна, което препятства звездния трансфер.