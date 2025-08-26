В зала 3 на НДК предстои десетото юбилейно издание на Bulgaria Tattoo Expo – най-голямото събитие у нас, посветено на изкуството върху кожа.

На 11 и 12 октомври София ще се превърне в столица на тату културата за целия регион.

Стилове

За изминалото десетилетие форумът се утвърждава като ключова сцена за среща между артисти, почитатели и любопитни зрители, а тазгодишното издание обещава да бъде най-мащабното до момента. Очаква се участие на над 200 татуисти от България и чужбина, които ще представят богатство от стилове – от класически японски рисунъци и реализъм до модерни минималистични композиции и авангардни интерпретации. Експото е не само витрина за разнообразни техники, но и платформа за обмен на опит и идеи между професионалисти и публика. Билетите варират между 25 и 40 лева в зависимост от това за кой от двата дни се закупуват.

Татуировка, направена на миналогодишното издание.

Борба

Програмата предвижда демонстрации на живо, конкурси в различни категории, семинари, изложби и специални дискусии. Интересно е, че освен татуировки ще има и битки по кеч, представени от българската федерация. Ще има също и канадска борба между клубовете Левски София и Берое. За да се подчертае фестивалната атмосфера, организаторите са включили и музикални изпълнения, pop-up магазини за артисти и аксесоари, както и възможност посетителите да наблюдават процеса на създаване на татуировки в реално време. Организаторите от Inside Ink подчертават, че юбилейното издание ще носи допълнителен заряд.