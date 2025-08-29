Р адо Шоу се развъртя и набързо направи две баници – сладка и солена. Певецът и шоумен обяснява, че идеята му дошла спонтанно от пакет кори да направи две топли баници, които той нарича мързеливи. После бързо почерпил приятели и съседи.
Със сирене, яйца и пресен лук
Необходими продукти:
- 1 пакет кори за баница – 400 г, от които отделяме 4 броя за другата баница с ябълки
- 2 яйца
- 5-6 стръка пресен лук
- 50-60 г олио
- 1/2 пакетче масло от 125 г, нарязано на 10-на кубчета
- 1 кисело мляко
- 1 ч.л. сода бикарбонат
- 250 г сирене
Начин на приготвяне:
В намазана с олио тавичка се подреждат сбръчкани корите и след като се наредят, се заливат със сместа от сиренето, яйцата, киселото мляко със содата, нарязания пресен лук и 3 лъжици олио. Отгоре се подреждат бучките масло и се пече на 250 градуса до кафяв загар.
Сладка
Необходими продукти:
- Отделените 4 кори от пакета фини кори
- 2 ябълки
- 2 ч.л. канела
- орехи
- 100 г кафява захар
- олио
Начин на приготвяне:
Намазва се малка тавичка с олио. Върху всяка кора се слага от объркания пълнеж от обелените, настъргани и изстискани от сока ябълки, канелата, счукани на едро орехи и захарта. Навива се всяка кора и после се навиват в тавичката. Преди да се сложи в загрятата на 250 градуса фурна, се намазва отгоре с олио.