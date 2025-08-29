Р адо Шоу се развъртя и набързо направи две баници – сладка и солена. Певецът и шоумен обяснява, че идеята му дошла спонтанно от пакет кори да направи две топли баници, които той нарича мързеливи. После бързо почерпил приятели и съседи.

Със сирене, яйца и пресен лук

Необходими продукти:

1 пакет кори за баница – 400 г, от които отделяме 4 броя за другата баница с ябълки

2 яйца

5-6 стръка пресен лук

50-60 г олио

1/2 пакетче масло от 125 г, нарязано на 10-на кубчета

1 кисело мляко

1 ч.л. сода бикарбонат

250 г сирене

Начин на приготвяне:

В намазана с олио тавичка се подреждат сбръчкани корите и след като се наредят, се заливат със сместа от сиренето, яйцата, киселото мляко със содата, нарязания пресен лук и 3 лъжици олио. Отгоре се подреждат бучките масло и се пече на 250 градуса до кафяв загар.

Сладка

Необходими продукти:

Отделените 4 кори от пакета фини кори

2 ябълки

2 ч.л. канела

орехи

100 г кафява захар

олио

Начин на приготвяне:

Намазва се малка тавичка с олио. Върху всяка кора се слага от объркания пълнеж от обелените, настъргани и изстискани от сока ябълки, канелата, счукани на едро орехи и захарта. Навива се всяка кора и после се навиват в тавичката. Преди да се сложи в загрятата на 250 градуса фурна, се намазва отгоре с олио.