К расимира Трифонова искала Пейо Пеев да плаща наем от 900 лв. за това, че детето му живее в жилището й. Това заяви пред Софийския градски съд Йордан Йорданов - зет на убития Пеев. Мъжът бе удушен в началото на 2024 г. Подсъдими за убийството му са съпругата му Габриела Славова и майка й Красимира Трифонова. Според разследването мотив за убийството е спор за родителски права.

Конфликт

Йорданов разказа, че отношенията между Пейо и майката на Габриела били конфликтни. Мъжът допълни, че видял есемес от Трифонова към Пейо: "Ако искаш да живее детето ти, изпрати 3000 лв.". По думите на Йорданов Пейо давал многократно различни суми от порядъка на 3 хил. и 5 хил. лв. на Габриела и Красимира. В същото време Пейо търпял обиди от Красимира. Той лично чул как тя го нарича "боклук" и "неудачник". По думите на свидетеля Пейо се тормозел, че Габриела и Красимира не му дават да вижда сина си. Йорданов определи Пеев като "съсипан" и "изтормозен".

Красимира Трифонова

Като свидетел вчера бе разпитана и Милена Балджиева - адвокатка на Пейо. Той се допитал до нея по дело за бащинство, казал й, че искал да се разведе с Габриела. На юристката й направило впечатление, че Пейо мислел, че Габриела и майка й подслушват телефона му. Обаждал й се от различни номера и комуникирали по приложение. Пейо й споделил, че се оженил за Габриела, защото вярвал, че така ще му позволи да вижда сина си, но това не станало. Пред нея той отрекъл да е баща на малкото дете на Славова.

Промяна

В съда се яви и бащата на второто дете на Габриела - Велико Минков. По време на заседанието стана ясно, че малкото момченце вече носи фамилията на Минков след спечелено от него дело за бащинство. Съдът отмени определението си, с което момченцето е конституирано като частен обвинител и граждански ищец по делото за убийството на Пейо. Определението не е окончателно. Минков надълго и нашироко обясни как се запознал с Габриела.