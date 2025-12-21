Кацарови в обща естетическа немощ

Каква ли е мисията на тази провокативна визия, избрана от Теди Кацарова? Дали не иска да върне в правата вяра някои от цветните си приятели, или е възприела това бюстие за връх на сценичната си кариера. Намирам нещо много обикновено и кабаретно в материята и десена, като свалена от диско топка. Не различавам кое е наметка, кое ръкавици, но панталонът се откроява твърде натрапчиво, може би с Миро трябва да си разменят дрехите понякога. Силвия Кацарова грее в това изумрудено, но мога спокойно да кажа, че не е нейният цвят. Кройката също носи сравнения с някогашни фотосесии на Тони Дачева и смятам, че Силвия трябва да пенсионира тази дреха. Ако букетът е приготвен за мен, сега е моментът да ми го изпратите. Благодаря.

Есил, имала си и по-добри моменти

Тежка е царската корона, но защо Есил Дюран носи нейното подобие на врата си... Зная, че това са способи да се прикрие шията и никой не обвинява певицата в излишна суетност. Но самата тя, понякога дизайнерка, може да потърси други форми на защита, като висока яка или гарнитура от органза. Роклята е като скроявана под звуците на Парсифал и в момент на пълнолуние в Овен. Има толкова много агресия в дрехата, че се чудя фина жена като Есил защо не е преценила това. Ръкавиците правят фигурата да изглежда като разчленена и това е още едно ужасно обстоятелство в кадъра. Гаджето ме скастря, че е време да кажа нещо хубаво и ето го на мига. Скъпа Есил, много добър фотошоп. Откъде е...

Излязла ли е Софка от индийски сериал

Какъв мирософ трябва да си, простете, философ, за да не разбереш, че това яке е поставено в миг на превъзбуда или липса на такава. Миро ми прилича на восъчна фигура на самия себе си, а якето подчертава внушението със своята нелепа театралност. Якето изглежда огромно, сякаш в последния момент са го напомпали и подали. Панталонът също ми се струва не на място, с което не искам да кажа да го съблече. Дали от ракурса на снимката или по други причини, изпълнителят, струва ми се, има нужда от почивка. Софи Маринова не изневерява на стила си, но тук той е изразен съвсем като в индийски сериал, епизода, в който малката булка казва на голямата булка, че е бременна. За тази дреха трябва палат, пък макар и бутафорен. В гиздавостта на Софка липсва някой полугол индиец с чалма и размахващ ветрило от пера на гьостерица.

Нери и Минева - блясък в светските салони

Изключително стилни Нери Русева (вляво) и съдружничката й Биляна Минева. Русева прави дословна интерпретация на последните модни тенденции, заявявайки ги в платинено. Това е и любезно завръщане към тихия чар на 40-те години, когато този стил си пробива път чрез актуалните тогава знаменитости. Материята е едновременно удобна и звездна, като окуражава кройката да се изяви пълноценно. Биляна Минева използва своите чести пътешествия навън, за да е винаги осведомена какво се случва в света на високата мода. Днес тя съчетава зелено и черно – една комбинация, която дамите избягват да опитват.

Защо Ризова да не опита с... риза

Дойде ред и на Цветанка Ризова и трябва да призная, че тя май никога не е държала много на модата. Тук обаче съм пленен от възможността да й кажа, че има етапи от живота, в които трябва да сме по-деликатни в избора на дрехи. Усещането ми за роклята е, че това е просто парче плат, хванато с четири карфици и предложено на водещата. Нищо не ми е било по-непонятно от съчетанието на ботуши с вечерна (да предположим) рокля. Цветанка очевидно разполага с автомобил, а декорът допуска, че гостите не са оставени на студено. Препоръчвам сърдечно раменете да бъдат покрити с един разкошен шал, шапка също не е за пренебрегване. А и защо Ризова да не опита... с риза?

Лорд Евгени Минчев