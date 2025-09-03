Б езплатни консултации в Русе ще проведе един от най-известните специалисти по гръдна хирургия в Германия – проф. Давор Стаменович. Те ще се състоят на 6 септември в болница „Медика“.

Проф. Стаменович е ръководител на Отделението по гръдна хирургия в Католическа клиника Кобленц – Монтабаур. Той е международно признат специалист в областта на минимално инвазивната и роботизираната торакална хирургия. Сред приносите му в медицината са пионерни операции чрез uniportal VATS (видеоторакоскопия) и uniportal роботизирана хирургия – техника, приложена за първи път в Германия именно от него. Автор е на десетки научни публикации, свързани с лечението на напреднал рак на белия дроб, белодробни метастази и хирургия при възрастни пациенти.

Консултациите са насочени към хора, които страдат от продължителна кашлица, имат кръв в храчките, изпитват задух или хрипове, усещат болка и тежест в гърдите, губят тегло и апетит без обяснима причина или често боледуват от бронхити и пневмонии. Това са сред основните симптоми на рак на белия дроб – заболяване, което често се диагностицира късно, но при ранно откриване може да бъде успешно лекувано.