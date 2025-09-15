П о време на брънч срещите си момичетата в „Сексът и градът“ обикновено хапват нещо леко, за да не им натежи на разговорите. А сред предпочитаните от тях сандвичи са вегетарианските.
Любителите на кюфтетата, естествено, няма да се впечатлят от такова меню. Но пък нищо не пречи след вегетарианския сандвич да хапнете и нещо по-засищащо и вкусно. Стига да не се налага да лапнете ходещ сандвич, подобен на този, който отправи неприлично предложение към Миранда. Но през повечето време момичетата наблягат на салатките. И затова са така стройни.
Продукти:
Хлебче - 1 бр.
Зеле - 100 г
Галета - 1 с.л.
Ябълка - 1/2 бр.
Кедрови ядки - 1 ч.л.
Френска горчица - 1/2 ч.л.
Майонеза 72% - 1 ч.л.
Лимонов сок - 1 ч.л.
Зехтин екстра върджин - 1 с.л.
Сол на вкус
Приготвяне:
Запържете зелето в зехтина. Запържете ядките в сух тиган. Нарежете половин ябълка на тънки лентички, а зеления лук на малки кръгчета. Смесете майонезата, лимоновия сок и горчицата. Разрежете хлебчето наполовина и го поставете с разрязаната страна надолу върху сух тиган за минута. Поставете парчетата ябълка и лук върху едната половина, покрийте със зеле, залейте със соса, поръсете с ядки и покрийте с другата половина на хлебчето. Върнете хлебчето върху тигана, притиснете с шпатула и задръжте на огъня за 2 минути.