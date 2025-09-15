П о време на брънч срещите си момичетата в „Сексът и градът“ обикновено хапват нещо леко, за да не им натежи на разговорите. А сред предпочитаните от тях сандвичи са вегетарианските.

Любителите на кюфтетата, естествено, няма да се впечатлят от такова меню. Но пък нищо не пречи след вегетарианския сандвич да хапнете и нещо по-засищащо и вкусно. Стига да не се налага да лапнете ходещ сандвич, подобен на този, който отправи неприлично предложение към Миранда. Но през повечето време момичетата наблягат на салатките. И затова са така стройни.

Продукти:

Хлебче - 1 бр.

Зеле - 100 г

Галета - 1 с.л.

Ябълка - 1/2 бр.

Кедрови ядки - 1 ч.л.

Френска горчица - 1/2 ч.л.

Майонеза 72% - 1 ч.л.

Лимонов сок - 1 ч.л.

Зехтин екстра върджин - 1 с.л.

Сол на вкус

Приготвяне:

Запържете зелето в зехтина. Запържете ядките в сух тиган. Нарежете половин ябълка на тънки лентички, а зеления лук на малки кръгчета. Смесете майонезата, лимоновия сок и горчицата. Разрежете хлебчето наполовина и го поставете с разрязаната страна надолу върху сух тиган за минута. Поставете парчетата ябълка и лук върху едната половина, покрийте със зеле, залейте със соса, поръсете с ядки и покрийте с другата половина на хлебчето. Върнете хлебчето върху тигана, притиснете с шпатула и задръжте на огъня за 2 минути.

Кристи Красимирова