В сеизвестно е, че дефицитът на магнезий не е просто неудобство - той може да увреди сърцето, нервите, костите и обмяната на веществата. Особено важно е да се открие и коригира при възрастни хора; диабетици; спортисти; хора със стресов начин на живот; при прием на някои медикаменти.

От началото на юли на фармацевтичния пазар в България вече има нов вид ултра магнезий в течна форма – с по-бързо усвояване и много по-лесен прием, без нужда от дъвчене или преглъщане на таблетки. Продуктът се продава под търговското наименование МАГНЕЗОН УЛТРА.

Човешкият организъм не може да усвои магнезий в чист вид. Той винаги се предлага под формата на някоя от разтворимите му соли – цитрат, малат, оксид, хлорид, сулфат и т.н. Във всяко от тези съединения се съдържа различно количество чист магнезий. В най-разпространото съединение: магнезиев цитрат, количеството чист магнезий е 11%. Тъй като приемаме магнезий и с храната, Европейската агенция по безопасност на храните е разпоредила максимално допустимото количество чист магнезий, вложено в хранителни добавки да е 250 mg. Тази доза е доказана, че не предизвиква предозиране и се понася добре от пациентите. В новата разработка МАГНЕЗОН УЛТРА се съдържат 2000 mg магнезиев цитрат, еквивалент на 220 mg чист магнезий, който е напълно достатъчен да покрие нуждите на организма, без да предизвиква токсичност.

Хранителната добавка е подходяща за прием от всички, които имат стресово ежедневие и се чувстват напрегнати; активни хора и спортисти; възрастни и пенсионери с повишена нужда от магнезий; хора, страдащи от мускулни крампи, раздразнителност и безсъние; пациенти, приемащи медикаменти, които водят до загуба на магнезий; жени с предменструален дискомфорт; бременни.

МАГНЕЗОН УЛТРА е продукт, който работи и може да попълни липсите, които не можем да си набавим само чрез храната. А неговата формула с високо качество и брилянтен състав, не само ни сътрудничи в здравето, а ни трансформира!

Освен оптимална доза магнезий под формата на най-бързо и лесно усвоимата му форма – магнезиев цитрат, в МАГНЕЗОН УЛТРА са вложени витамин В6 и витамин С. Витамин В6 играе важна роля в отпускане на напрежението и справяне с тревожността, а витамин С укрепва имунната система и зарежда организма с енергия.

Благодарение на синергичния ефект от тези 3 безценни съставки, МАГНЕЗОН УЛТРА:

Допринася за по-бързо възстановяване след физическо натоварване;

Подпомага сърдечносъдовата система;

Влияе на общото здраве и укрепва имунната система;

Предотвратява мускулни крампи и схващания;

Подпомага съня и отпуска нервната система;

Повлиява стреса, тревожността и симптомите на депресия;

Дава енергия и тонус през целия ден.

Магнезият е незаменим минерал, отговорен за правилното функциониране на тялото. Той участва в над 300 биохимични процеса и влияе върху почти всяка система в организма. Когато годините напредват, тялото ни все повече започва да се нуждае от магнезий. Основните причини за това е намаленото усвояване с възрастта – колкото повече остаряваме, толкова повече храносмилателната ни система се затруднява да усвоява магнезия от храната, която приемаме. Влошената функция на бъбреците също допринася за повече загуба на магнезий с урината.

Недостигът на магнезий в тялото може да е опасен, заради огромната му роля в жизнените ни функции.

Новият МАГНЕЗОН УЛТРА, продукт на Zona Pharma, напълно задоволява нуждите на организма от магнезий. Продуктът може да се намери в добрите аптеки. Можете да го поръчате и от сайта на компанията.