С тряскаща статистика.

Очаква се броят на смъртните случаи от рак по света да се увеличи с близо 75% през следващите 25 години, въпреки напредъка в лечението и усилията за намаляване на рисковите фактори, съобщи Евронюз.

Прогнозира се, че най-засегнати ще бъдат страните с нисък доход.

Следователно се очаква 18,6 милиона души да умрат от рак през 2050 г.

Предполага се, че новите случаи ще се увеличат с над 60% през същото време, достигайки 30,5 милиона, според доклад, публикуван в медицинското списание Lancet.

Вероятно увеличаването на населението и застаряването му ще способстват в значителна степен за това увеличение.

Към днешна дата над 40% от смъртните случаи от рак са свързани с 44 „модифицируеми“ рискови фактори като пушене, нездравословно хранене и висока кръвна захар, сочи проучването.

„Има огромни възможности страните да въздействат на тези рискови фактори, като потенциално предотвратят случаите на рак и спасят животи“, казва д-р Тео Вос, един от авторите на проучването и изследовател в базирания в САЩ Институт за измерване и оценка на здравето (IHME).

Докладът обхваща 47 вида рак в 204 страни и територии, като проследява случаите на заболяване и смърт от 1990 до 2023 година и след това прогнозира броят им до 2050 г.

